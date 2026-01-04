Huy chương vàng SEA Games 33 phai màu chỉ sau 2 tuần

Nữ VĐV cầu lông Thái Lan Ratchanok Intanon chia sẻ hình ảnh tấm HCV SEA Games 33 xuất hiện nhiều vết màu nâu như socola khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Bức ảnh HCV được ngôi sao cầu lông Ratchanok Intanon chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: Ratchanok Intanon/Facebook.

Ngày 3/1, tay vợt người Thái Lan Ratchanok Intanon đăng tải bức hình tấm HCV kèm theo dòng trạng thái: "Ơ kìa, đừng nói là bên trong là socola đồng tiền như ngày xưa nhé".

Trong bức ảnh được chia sẻ, tấm HCV có nhiều biến đổi lạ. Bề mặt huy chương vàng xuất hiện nhiều vết màu nâu sẫm rải rác dọc theo phần viền. Một số vết khác mờ hơn nằm gần hoa văn và chữ khắc, tạo cảm giác huy chương bị xỉn màu, xuống cấp. Đáng chú ý, Ratchanok Intanon chỉ mới nhận tấm HCV này vài tuần trước.

Ratchanok Intanon được xem là huyền thoại của cầu lông Thái Lan. Tại SEA Games 33, tay vợt hàng đầu Thái Lan xuất sắc đăng quang ở hai nội dung: đơn nữ và đồng đội nữ. Trong sự nghiệp, cô từng vô địch thế giới nội dung đơn nữ, đăng quang giải vô địch châu Á và sở hữu tổng cộng 5 HCV SEA Games. Trên bảng xếp hạng đơn nữ thế giới hiện tại, Ratchanok Intanon đang đứng thứ 7.

Bài đăng của nữ VĐV nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người hài hước bình luận: "HCV mà nhìn kỹ tưởng socola bị cắn trộm, chắc lúc trao huy chương ai đó đói quá nên ăn thử trước cho chắc".

Thực tế, không chỉ HCV SEA Games của Thái Lan gây tranh cãi mà trước đó, vào tháng 1/2025, hơn 100 huy chương Olympic Paris 2024 cũng từng bị các VĐV trả lại do chất lượng kém, chủ yếu gặp tình trạng xỉn màu, bong tróc bề mặt.

Theo tờ La Lettre, đơn vị sản xuất huy chương là Monnaie de Paris (Xưởng đúc tiền Paris) được cho là đã biết trước nguy cơ này "ít nhất 15 tháng trước khi Thế vận hội diễn ra". Nguyên nhân xuất phát từ lớp sơn bóng bên ngoài không đạt tiêu chuẩn, hợp chất dùng để pha dung dịch đánh bóng đã bị cấm lưu hành nhưng không được thay thế kịp thời.

Giới VĐV nhận phải những tấm chương lỗi đã liên tục đưa trên trang xã hội "mắng vốn", trong đó có VĐV trượt ván Nyjah Huston, VĐV nhảy cầu Yasmin Harper, hai kình ngư Clement Secchi và Yohann Ndoye-Brouard. Trước những phản ứng này, đại diện Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã cam kết thay thế toàn bộ huy chương bị lỗi.