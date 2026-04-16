Hương Tràm đáp trả cơn phẫn nộ

Hương Tràm cho rằng nghệ sĩ nào chiến thắng hạng mục Album của năm ở giải Cống hiến 2026 đều xứng đáng.

Tối 15/4, tại giải Cống hiến 2026 diễn ra ở Hà Nội, Hương Tràm gây bất ngờ khi giành chiến thắng ở hạng mục Album của năm với dự án Phao cứu sinh. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả.

Theo công bố từ ban tổ chức, Phao cứu sinh vượt qua loạt đề cử gồm Giữa một vạn người của Phùng Khánh Linh, Cuốn phim của Thanh Lam - Nguyễn Vĩnh Tiến, Hẹn ước của Nguyễn Ngọc Anh và Made In Vietnam của DTAP.

Hương Tràm thắng giải Cống hiến. Ảnh: FBNV.

Dữ liệu bình chọn từ BTC cho thấy khoảng cách đáng kể giữa các đề cử. Album của Hương Tràm đạt 727.654 điểm, bỏ xa sản phẩm đứng sau là Giữa một vạn người với 232.381 điểm. Tuy nhiên, chiến thắng của Hương Tràm trở thành đề tài gây tranh luận.

Ngay sau khi kết quả được công bố, Hương Tràm nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Bài đăng chia sẻ niềm vui của cô ghi nhận hơn 18.000 lượt phẫn nộ chỉ sau thời gian ngắn. Cô vấp phải phản ứng trái chiều từ một bộ phận khán giả. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ trước kết quả. Trong khi đó, số khác đặt câu hỏi về tiêu chí chấm giải.

Nhiều khán giả cho rằng album của Hương Tràm chưa phù hợp để giành chiến thắng. Độ lan tỏa, phủ sóng của sản phẩm được cho là chưa bằng Giữa một vạn người của Phùng Khánh Linh.

Trước những tranh cãi, Hương Tràm cho biết cô không quá bận tâm. Theo nữ ca sĩ, mỗi nghệ sĩ được đề cử đều có ý nghĩa và góp phần vào bức tranh âm nhạc chung.

“Trước đây có thể tôi sẽ bận tâm nhưng hiện giờ tôi không như vậy. Tôi nghĩ mỗi nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc ra mắt trong năm qua đều góp phần vào bức tranh chung của thị trường âm nhạc. Mọi đóng góp đều đáng trân trọng. Lần này, bất kỳ ai được xướng tên đều xứng đáng. Với cá nhân tôi, tôi không cho rằng chiến thắng này chỉ đến từ may mắn dù yếu tố này có thể có tồn tại.

Đây là kết quả của sự nỗ lực cả ê-kíp. Chúng tôi đã thực hiện 12 bản thu và 3 MV. Tất cả được đầu tư rất kỹ lưỡng, có sự đồng hành của những ê-kíp sáng tạo rất giỏi. Chiến thắng lần này là món quà tôi muốn dành cho những ai đã yêu thương, ủng hộ. Chúng tôi đã cùng nhau nỗ lực hết sức. Do đó, tôi rất vui với thành công của hôm qua”, nữ ca sĩ nói.