Hưởng lợi nghìn tỷ từ cổ phiếu ESOP

Chứng khoán Kỹ thương, Vietcap, Masan... đều triển khai chương trình ESOP với giá thấp hơn nhiều lần so với thị giá, giúp người lao động hưởng lợi nghìn tỷ.

Tuần này, có 40 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 25 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 125% và thấp nhất là 0,7%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Mua thấp hơn thị giá

Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (mã chứng khoán: TCX) vừa phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành 556.522 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

TCX sẽ phát hành 556.522 cổ phiếu ESOP cho người lao động.

TCX cũng công bố danh sách 28 cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu ESOP đợt này. Số lượng cổ phiếu phân bổ cho mỗi người dao động từ 6.000 đến gần 57.000 đơn vị. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - người vừa được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 1/7 - dự kiến được mua 46.261 cổ phiếu.

Tương tự, Công ty CP Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) thông báo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2026 với 4,6 triệu đơn vị, giá phát hành 11.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận tiền và mua cổ phiếu từ 17-24/6.

Trong đợt này, có 178 nhân viên VCI được mua cổ phiếu ESOP lần này. Trong đó, Tổng giám đốc Tôn Minh Phương được mua nhiều nhất với 480.000 cổ phiếu, Phó tổng giám đốc Tuan Nhan dự kiến được mua 380.000 cổ phiếu, Phó tổng giám đốc Đoàn Minh Thiện dự kiến mua 250.000 cổ phiếu...

Công ty CP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) thông qua nghị quyết về việc tiếp tục phân phối lượng cổ phiếu ESOP. Theo đó, tính đến ngày 10/6, SSI mới phân bổ được 9,7 triệu cổ phiếu ESOP, còn 289.500 cổ phiếu chưa được đăng ký mua.

Theo đó, 289.500 cổ phiếu trên được phân bổ cho 7 người. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP đợt này được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Công ty CP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) sẽ phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này tương đương 0,95% số cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu MSN đang giao dịch ở mức 71.200 đồng/cổ phiếu, cao hơn 7 lần so với giá phát hành ESOP.

Tập đoàn Masan phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu ESOP.

Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - mã chứng khoán: MCH) cũng thông báo triển khai chương trình ESOP với gần 13 triệu cổ phiếu, gồm 32.583 cổ phiếu quỹ và 12,91 triệu cổ phiếu phát hành mới.

Mức giá ưu đãi dành cho người lao động là 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi thị giá MCH hiện tại là 129.600 đồng/cổ phiếu. Với mức chênh lệch gần 120.000 đồng/cổ phiếu, lợi ích mà nhân viên được hưởng từ đợt ESOP này khoảng 1.547 tỷ đồng .

Platinum Victory Pte. Ltd. muốn nâng sở hữu ở REE

Platinum Victory Pte. Ltd. đăng ký mua 20,48 triệu cổ phiếu REE của Công ty CP Cơ Điện Lạnh. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/6-14/7 theo phương thức thỏa thuận, khớp lệnh trên sàn.

Hiện tại, Platinum Victory Pte. Ltd. đang nắm 259,75 triệu cổ phiếu REE, tương đương 41,7% vốn điều lệ của Cơ Điện Lạnh. Nếu mua thành công lượng cổ phiếu đăng ký, Platinum Victory sẽ nâng sở hữu lên 280,24 triệu cổ phiếu, tương đương 44,99% vốn.

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) sẽ bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ trong thời gian từ ngày 1 - 30/7. Mục đích giao dịch nhằm cơ cấu lại nguồn vốn của công ty. Giá bán theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và dự kiến không thấp hơn 17.760 đồng/cổ phiếu.

Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã chứng khoán: VCG) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen - mã chứng khoán: VIW).

Vinaconex thoái vốn tại Viwaseen chỉ vài tháng sau khi thâu tóm.

Theo đó, Vinaconex đã bán xong 35,4 triệu cổ phiếu VIW, tương đương 61% vốn điều lệ Viwaseen bằng phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, Vinaconex giảm sở hữu từ 86,01% xuống còn 25% vốn điều lệ (tương ứng 14,505 triệu cổ phần) và không còn là công ty mẹ của Viwaseen.

Đáng chú ý, Vinaconex thoái vốn tại Viwaseen chỉ vài tháng sau khi thâu tóm. Vào cuối năm 2025, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán toàn bộ cổ phần tại Viwaseen cho Vinaconex.