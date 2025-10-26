Hương Giang nói về việc 'lụy' người cũ

Hương Giang gần đây chia sẻ một số bài viết, video nói về chuyện tình cảm, hôn nhân. Điều đó khiến không ít khán giả cho rằng cô vẫn còn vương vấn mối quan hệ cũ.

Trước những bình luận trái chiều, mới đây, Hương Giang lên tiếng phản hồi. Theo nữ diễn viên, mỗi người khi đọc bài đăng của cô sẽ hiểu theo hướng khác nhau, nên đôi khi những gì họ thấy không phải điều Hương Giang muốn chia sẻ.

Cụ thể, Hương Giang cho biết: “Tôi từng nghĩ chữ chỉ để chia sẻ nhưng giờ mới hiểu chữ cũng là phép thử. Bởi, mỗi người khi nghe một câu chuyện sẽ nhìn nhận bằng lăng kính khác nhau. Người bình yên thì thấy lòng nhẹ còn kẻ mang tổn thương thì thấy chạm vào vết xước. Người ta nhìn vào câu chuyện và thấy điều họ muốn thấy chứ không phải điều Giang nói. Tôi không thanh minh hay khơi gợi ai đó, chỉ đơn giản tôi đang ở khoảng lặng của cuộc đời, nên ghi lại vài suy nghĩ như thể ghi lại ánh sáng trong buổi chiều đẹp thôi. Còn ai đó mà thấy chói, có lẽ vì họ chưa quen nhìn vào nơi có quá nhiều sự thật”.

Hương Giang lên tiếng khi bị nói "lụy" người cũ. Ảnh: FBNV.

Cô tiếp tục: “Có những người đọc và gật đầu. Có những người thấy khó chịu. Tôi tôn trọng cả hai. Tôi cũng không sợ bị hiểu sai vì hiểu lầm đôi khi lại là món quà. Nó giúp tôi thấy rõ giới hạn của người đang đối diện”.

Ở phần bình luận, một tài khoản cho rằng cả Hương Giang và người cũ đều đã có cuộc sống riêng. Cộng đồng mạng nên ngừng nhắc lại mối quan hệ giữa 2 diễn viên này. Phía dưới, Hương Giang đáp: “Nhiều khi người ngoài còn cố chấp hơn người trong cuộc”.

Tiếp đó, khi có tài khoản bày tỏ: “Thời điểm này Tú sắp lấy vợ nên nếu bạn kể về câu chuyện nào đó liên quan đến tình yêu hay hôn nhân sẽ khiến nhiều người nghĩ bạn bị luỵ. Nên vui lên bạn, tập trung xinh đẹp kiếm tiền”, nữ diễn viên phản hồi: “Tú sắp lấy vợ còn con mình sắp 1 tuổi rồi bạn”.

Hương Giang sinh năm 1989, tham gia nhiều phim truyền hình như Cô gái nhà người ta, Lặng yên dưới vực sâu, Sống chung với mẹ chồng, Mùa hoa tìm lại… Cô từng có thời gian hẹn hò Đình Tú rồi chia tay.

Hương Giang có bạn trai mới từ năm 2024. Tuy nhiên, nữ diễn viên giấu kín danh tiếng nửa kia. Đầu năm, Hương Giang xác nhận đã sinh con. Tháng 7, Hương Giang khoe giấy đăng ký kết hôn, xác nhận đã về chung một nhà với nửa kia.