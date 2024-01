Hương Giang có 'cứu' được Miss Universe Vietnam?

Nếu đi vào vết xe đổ của năm ngoái, thương hiệu Miss Universe Vietnam sẽ khó có thể tạo dựng uy tín sau thời gian ngập trong tranh cãi.

Mùa giải mới của Miss Universe Vietnam sẽ diễn ra vào tháng 5 với nhiều thay đổi, đặc biệt trong vấn đề nhân sự. Bà Thuý Nga - người đứng đầu tổ chức - thông báo Lan Khuê không còn giữ chức giám đốc điều hành. Quỳnh Nga cũng rời ghế giám đốc quốc gia.

Hai nhà sản xuất (NSX) mới là Dược sĩ Tiến và Hương Giang. Trở lại sau một năm khủng hoảng, Miss Universe Vietnam hợp tác với đơn vị sản xuất đang gây chú ý. Song, cuộc thi có chất lượng hơn hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi.

Dư âm của những tranh cãi

Trong họp báo ngày 29/1, đương kim Miss Universe Vietnam Bùi Quỳnh Hoa trải lòng về những lùm xùm đã qua: "Chuyện cũ thực sự là bài học lớn. Để từ đó, tôi có thể nhìn lại và chiêm nghiệm bản thân, xem mình còn thiếu sót ở đâu, cần hoàn thiện gì để phù hợp với cương vị".

Mặc dù đã đăng quang hơn 4 tháng và cũng nhiều lần lên tiếng xoa dịu dư luận, Quỳnh Hoa vẫn là cái tên gây tranh cãi mỗi khi nhắc tới. Khán giả phản đối Quỳnh Hoa giành suất đại diện Việt Nam thi Miss Universe, do đó cô ít được ủng hộ khi "mang chuông đi đánh xứ người" ở El Salvador hồi tháng 11/2023.

Theo ghi nhận, một số nhóm antifan của Quỳnh Hoa đến nay vẫn còn hoạt động. Có thể thấy sau một mùa giải tai tiếng, hình ảnh Miss Universe Vietnam bị ảnh hưởng không nhỏ. Thậm chí, khán giả còn so sánh ê-kíp mới với đơn vị cũ nắm bản quyền Miss Universe ở Việt Nam.

Bùi Quỳnh Hoa bị phản đối khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2023. Ảnh: Miss Universe Vietnam.

Tất cả đến từ kết quả không thuyết phục và khâu tổ chức thiếu chỉn chu, chuyên nghiệp, chưa xứng tầm vị thế cuộc thi tìm kiếm nhan sắc hàng đầu. Trong chung kết, việc giám khảo Lan Khuê đọc câu hỏi cho thí sinh, nhưng bị bà Thúy Nga - Trưởng ban giám khảo - ngăn lại và nói "nhầm rồi", từng khiến người xem nghi ngờ về tính minh bạch. Họ cho rằng câu hỏi ứng xử đã được sắp xếp trước.

Với những gì đã xảy ra, Miss Universe Vietnam ít nhiều đánh mất lòng tin ở người hâm mộ. Đến nay, khi Lan Khuê và Quỳnh Nga lần lượt rời ê-kíp chỉ sau 1 mùa thi, fan sắc đẹp càng hồ nghi về chặng đường sắp tới.

Hoài nghi về nhà sản xuất mới

Khách quan mà nói, Miss Universe Vietnam 2023 không làm thoả lòng người hâm mộ một phần vì khâu tổ chức chưa chứng minh được mùa giải đầy đủ các vòng với sự bài bản đúng nghĩa.

Ở họp báo trước chung kết năm ngoái, bà Thúy Nga cho biết vì thời gian gấp rút, MUO (tổ chức Miss Universe) không bắt buộc Việt Nam tổ chức cuộc thi quốc gia và có thể tự chọn người thi quốc tế. Tuy nhiên, bà quyết định tổ chức đêm tranh tài với chỉ 18 thí sinh, sau đó hoa hậu lộ diện. Điều này giúp cô gái đăng quang được hợp thức hóa danh hiệu.

Thực tế, loạt tranh cãi kể trên chưa nhấn chìm hoàn toàn sức hút của Miss Universe Vietnam. Thương hiệu này vẫn nhận được sự quan tâm nhất định vì mục đích của họ là chọn đại diện tham gia Miss Universe - đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh.

Do vậy, bên cạnh những chỉ trích, khán giả mong chờ sân chơi này trở lại.

Hương Giang và Dược sĩ Tiến là NSX của Miss Universe Vietnam. Ảnh: Nguyễn Hương Giang.

Khi ban tổ chức công bố cú bắt tay với 2 NSX Hương Giang và Dược sĩ Tiến, ngay lập tức những luồng ý kiến trái chiều xuất hiện. Khán giả tỏ ra hoài nghi vì "cặp bài trùng" này chưa có quá nhiều kinh nghiệm sản xuất cuộc thi hoa hậu. Cuộc thi về sắc đẹp trước đây họ làm là Miss International Queen Vietnam (dành cho người chuyển giới) theo format truyền hình thực tế.

Thời gian qua, Hương Giang và Dược sĩ Tiến giữ vị trí quan trọng trong show dành cho mẫu nam, mẫu nữ. Các show đảm bảo yếu tố chuyên môn, dàn dựng hấp dẫn, nhưng gây tranh cãi vì chiêu trò, "drama" câu khách giữa huấn luyện viên, các thí sinh.

Kết thúc mỗi show, Hương Giang liên tục được nhắc đến cùng những phát ngôn tạo tranh luận, hay Dược sĩ Tiến với những "luật" vô lý ở The New Mentor. Chưa kể, kết quả quán quân The New Mentor 2023 cũng từng bị phản đối, cho rằng không xứng đáng.

Nếu đem những yếu tố này đến Miss Univese Vietnam 2024, người xem có quyền đặt câu hỏi: "Liệu drama sẽ giúp vực dậy hay tiếp tục khiến cuộc thi hứng gạch đá?".

Trước mắt, bộ đôi NSX cho biết họ đang tập trung vào những thay đổi của cuộc thi. Kể từ năm 2022, Miss Universe thông báo bỏ giới hạn độ tuổi, cho phép người chuyển giới, phụ nữ lập gia đình hoặc sinh con tham gia. Cuộc thi cấp quốc gia ở Mỹ, Philippines... đã thay đổi theo hướng này. Với việc có NSX mới, tổ chức Miss Universe Vietnam cũng thay đổi ít nhiều trong tiêu chí tuyển sinh để phù hợp với cuộc thi mẹ.

Tại thời điểm thị trường sắc đẹp bão hòa khi có quá nhiều cuộc thi, việc bà Thúy Nga, Dược sĩ Tiến và Hương Giang có đưa Miss Universe Vietnam "mạnh" lên được hay không vẫn chưa có lời giải đáp. Tất cả phải chờ vào quá trình làm việc của họ từ đây đến lúc diễn ra cuộc thi vào tháng 5.

Còn quá sớm để đưa ra bất kỳ lời khẳng định nào, song có thể chắc chắc nếu đi vào vết xe đổ trong việc chọn hoa hậu của năm ngoái, thương hiệu này sẽ khó lòng lấy lại uy tín.