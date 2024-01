DJ hàng đầu thế giới check-in phố đường tàu Hà Nội

Martin Garrix, cái tên nhiều năm liên tiếp đứng thứ nhất trong danh sách 100 DJ hàng đầu thế giới, khiến fan bất ngờ khi đến Việt Nam du lịch.

Tối 28/1, trên Instagram, DJ Martin Garrix chia sẻ video cùng bạn bè thưởng thức cà phê ở phố đường tàu (Hà Nội). Bạn của Garrix dùng điện thoại ghi lại cảnh tay chơi nhạc nổi tiếng ngắm tàu chạy qua.

Việc Garrix âm thầm đến Việt Nam du lịch khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó, anh không chia sẻ về chuyện này. Một số fan tiếc nuối cho biết họ tới phố cà phê đường tàu nhưng không gặp được thần tượng.

Martin Garrix check-in ở phố đường tàu Hà Nội. Ảnh: Martin Garrix.

Trong khi đó, một khán giả khác cho biết may mắn gặp Garrix trong lúc anh đang dùng bữa ở đường Tống Duy Tân. Thành viên mạng này còn khoe ảnh chụp với DJ người Hà Lan.

Thời gian gần gây, Garrix ghé thăm một số nước châu Á. Trên trang cá nhân, anh khoe ảnh nghỉ ngơi ở Nhật Bản, thưởng thức cảnh đẹp ở Bali vào đầu tháng 1.

Đây không phải lần đầu Garrix đến Việt Nam. Năm 2016, anh có mặt ở Hà Nội để biểu diễn trước 20.000 khán giả trong đại nhạc hội. Tháng 4/2018, anh ghé thăm TP.HCM trong sự kiện trải nghiệm F1. Những người yêu nhạc điện tử hy vọng Garrix sớm tổ chức show ở Việt Nam.

Martijn Gerard Garritsen, hay còn được biết đến với nghệ danh Martin Garrix, sinh năm 1996, là DJ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất tài năng người Hà Lan. Anh đứng thứ nhất trong danh sách 100 DJ hàng đầu của tạp chí DJ Mag năm 2016, 2017, 2018, 2022 và cũng là DJ trẻ tuổi nhất từng được trao danh hiệu này.

Martin Garrix là DJ hàng đầu thế giới. Ảnh: The National.

Với thế mạnh chơi các dòng nhạc progressive house, big room house, electro house và future bass, Garrix nổi tiếng với loạt hit như Tremor, Animals, Helicopter, Gold Skies, In the name of love, Scared to be lonely...