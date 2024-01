Gigi Hadid công khai nắm tay tình cũ của Irina Shayk

Một ngày trước, cặp diễn viên - người mẫu được nhìn thấy xuất hiện ở sân bay New York (Mỹ). Chuyến đi còn có vệ sĩ của Hadid theo cùng. Trong ảnh Page Six đăng tải, cặp sao không có tương tác tình cảm, song đứng trò chuyện vui vẻ với những người xung quanh. Cooper đeo kính và tai nghe để tránh sự chú ý khi đi qua khu vực an ninh.