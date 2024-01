Leonardo DiCaprio bị Oscar ghẻ lạnh

Viện Hàn lâm bị chỉ trích phủ nhận tài năng của Leonardo DiCaprio khi không đề cử tài tử ở bất kỳ hạng mục nào tại Oscar năm nay.

Tối 23/1 (giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách 96 đề cử Oscar 2024. Điều gây sốc là Leonardo DiCaprio hoàn toàn vắng bóng dù anh đóng chính Killers of the Flower Moon - phim góp mặt ở 10 hạng mục.

Giới báo chí và người yêu phim lập tức có những tranh luận. Trong khi Hollywood Reporter dùng từ "sỉ nhục", "ghẻ lạnh" để nói về chuyện này. Deadline bức xúc cho rằng Leo thể hiện ấn tượng không kém Lily Gladstone - người đóng vai vợ anh trong phim, vừa được đề cử Nữ chính xuất sắc. Tờ báo gọi hành động coi thường Leo là "tội ác" của Viện Hàn lâm.

Screenrant thất vọng khi từng tin chắc ngôi sao sinh năm 1974 oanh tạc đề cử năm nay. Còn Express nhận định Leo bị giải Oscar "dè bỉu" những năm qua. "Từ năm 2016, Viện Hàn lâm vẫn luôn lảng tránh Leo, và năm nay cũng không ngoại lệ", tờ báo viết.

Tạo hình của Leonardo DiCaprio trong Killers of the Flower Moon. Ảnh: Hollywood Rerporter.

Variety cho rằng kết quả trên không đáng ngạc nhiên vì thể hiện rõ mối quan hệ yêu - ghét giữa Oscar và DiCaprio. Trước Killers of the Flower Moon, nhiều tác phẩm hay của Leo như The Departed, Catch Me If You Can, Revolutionary Road đều không được đề cử.

Cây bút Daniel D'Addario của Variety đánh giá DiCaprio dồn hết tâm sức vào nhân vật Ernest Burkhart ở Killers of the Flower Moon. Anh được khen diễn tự nhiên, không trưng trổ nhiều kỹ thuật và có phần nép mình để tôn bạn diễn Lily Gladstone.

Trên mạng xã hội, những người hâm mộ DiCaprio cũng bức xúc về danh sách đề cử. Họ đề nghị Viện Hàn lâm phải trả lại công bằng cho thần tượng.

Killers of the Flower Moon thuộc thể loại lịch sử - tội phạm - giật gân, do Martin Scorsese đạo diễn. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình của Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) và tiểu thư Mollie (Lily Gladstone) của gia đình thổ dân da đỏ. Từ người hiền lành, Ernest dần biến chất thành gã đàn ông đào mỏ, độc ác, gieo rắc cái chết đau thương lên người thân của vợ hòng chiếm đoạt tài sản.

Tại Oscar năm nay, phim góp mặt trong các đề cử quan trọng như Đạo diễn xuất sắc, Nữ chính xuất sắc và Phim hay nhất.