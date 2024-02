HSBC rơi 80% lợi nhuận quý cuối năm ngoái

Mảng cho vay tại thị trường bất động sản Trung Quốc đã giáng một đòn mạnh lên tăng trưởng quý cuối năm 2023 của HSBC.

Lợi nhuận trước thuế quý IV/2023 của HSBC giảm mạnh. Ảnh: The Economic Times.

Theo CNBC, HSBC Holdings vừa báo cáo lợi nhuận trước thuế quý IV/2023 giảm mạnh tới 80% xuống còn 1 tỷ USD , từ mức hơn 5 tỷ USD của cùng kỳ năm trước đó.

HSBC cho biết lý do của việc sụt giảm này là doanh nghiệp phải trả khoản phí 3 tỷ USD cho việc nắm giữ cổ phần tại Bank of Communications Co. của Trung Quốc và 2 tỷ USD cho việc bán chi nhánh bán lẻ tại Pháp.

Bất chấp kết quả kinh doanh của quý IV lùi sâu, tính chung cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế của tổ chức tài chính này vẫn tăng tới 78% lên mức 30 tỷ USD nhờ được thúc đẩy từ chu kỳ tăng lãi suất trên toàn cầu.

Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt kỳ vọng mà các nhà phân tích tài chính đã dự đoán trước đó, ước tính là 34 tỷ USD .

Được biết, HSBC đang phải đối mặt với những trở ngại về cho vay tại Trung Quốc, vốn là một trong những thị trường trọng điểm mà HSBC chuyển hướng tập trung khai thác trong vài năm trở lại đây.

Theo đó, cuộc khủng hoảng bất động sản đang diễn ra tại đất nước tỷ dân không chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới mà còn buộc HSBC phải trích lập dự phòng để bù đắp những khoản lỗ có thể xảy ra, bao gồm 200 triệu USD trong quý cuối năm ngoái.

Tính chung cả năm 2023, HSBC đã phải trích lập dự phòng tới 1 tỷ USD cho các khoản vay bất động sản của thị trường này.

Cũng trong năm 2023, biên lãi ròng của ngân hàng HSBC - thước đo quan trọng để đánh giá lợi nhuận cho vay - đã tăng lên 1,66% do ngân hàng này được hưởng lợi từ lãi suất tăng cao.

“Thu nhập lãi ròng của tập đoàn trong năm 2024 dự kiến tối thiểu là 41 tỷ USD , tăng từ mức 36 tỷ USD vào năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu dự kiến là 14,6% trong năm 2024, tăng từ mức 10% của năm 2023”, nhà băng này đưa dự báo hiệu quả kinh doanh trong năm nay.

HSBC cho biết thêm tập đoàn đang rất thận trọng về triển vọng tăng trưởng cho vay trong nửa đầu năm 2024 do bối cảnh kinh tế còn nhiều yếu tố bất ổn.