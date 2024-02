PNJ báo lãi giảm do ngày vía Thần Tài đến muộn

Theo PNJ, sức mua chưa hồi phục trong khi Tết Nguyên đán và ngày vía Thần Tài rơi vào tháng 2 đã khiến doanh thu và lãi ròng tháng đầu năm giảm mạnh.

PNJ báo lãi giảm gần 20% trong tháng đầu năm. Ảnh: PNJ.

CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa có báo cáo tài chính tháng 1 với doanh thu thuần đạt 3.829 tỷ đồng , giảm hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế theo đó giảm gần 19% xuống còn 245 tỷ đồng .

PNJ lý giải hành vi mua sắm tại thị trường tiêu dùng Việt Nam trong tháng 1 và tháng 2 phụ thuộc vào chu kỳ âm lịch, khoảng thời gian diễn ra các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán và ngày vía Thần Tài.

Doanh nghiệp cho rằng sức mua của người dân chưa hồi phục, đồng thời dịp Tết Nguyên đán và ngày vía Thần Tài năm nay lại rơi vào tháng 2 nên kết quả kinh doanh trong tháng đầu năm sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu của sản phẩm trang sức bán lẻ trong tháng 1 giảm 6% so với cùng kỳ xuống hơn 2.000 tỷ, còn doanh thu vàng 24K cũng giảm 16%.

Tuy nhiên ngược lại, doanh thu trang sức bán sỉ bật tăng 33% nhờ lượng đơn đặt hàng chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán tăng. Dù vậy, mảng bán sỉ chỉ đóng góp 11%. Cơ cấu doanh thu phần lớn là bán lẻ với tỷ trọng 52%, vàng 24K chiếm 36%, còn lại 1% là các loại khác.

Kết quả kinh doanh tháng 1 của PNJ. Nguồn: PNJ.

Biên lợi nhuận gộp trung bình tháng 1 đạt 17,2%, giảm 1 điểm % so với cùng kỳ do thay đổi cơ cấu hàng bán trong kênh lẻ. Trong khi đó, doanh nghiệp tiết giảm được 3,7% chi phí hoạt động so với cùng kỳ.

Trước đó, doanh nghiệp bán vàng này cũng đã báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2023. Luỹ kế cả năm qua, doanh thu thuần của PNJ đạt 33.137 tỷ đồng , giảm 2%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.971 tỷ đồng , tăng gần 9% so với năm 2022.

Công ty cho biết lợi nhuận tăng là do chiếm lĩnh thêm thị phần, gia tăng khách hàng mới, mở rộng mạng lưới và tung thêm sản phẩm. Đây cũng là mức lợi nhuận năm cao kỷ lục của PNJ.

So với mục tiêu đề ra hồi đầu năm, PNJ đã thực hiện được 93% chỉ tiêu doanh thu và vượt gần 2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2023.

Tại thời điểm cuối tháng 1, PNJ có tổng cộng 402 cửa hàng. Trong năm 2023, doanh nghiệp mở mới 48 cửa hàng và đóng 7 cửa hàng PNJ, đồng thời chuyển đổi mô hình kinh doanh của 3 cửa hàng độc lập PNJ Watch và 2 cửa hàng PNJ Art để tối ưu hiệu quả chi phí.