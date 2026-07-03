'Hot girl phòng gym' Hàn Quốc sau tuyên bố không sinh con

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Ngày 1/7, Shim Euddeum - influencer nổi tiếng là "đệ nhất mỹ nhân phòng gym" của Hàn Quốc - gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh khoe vóc dáng gợi cảm trên bãi biển. Cô khiến người theo dõi trầm trồ với eo phẳng, cơ bụng rõ nét nhờ quá trình tập luyện thể thao kiên trì. Người đẹp sinh năm 1990 cũng gây bất ngờ khi dáng người khá thanh mảnh, khác với cơ bắp cuồn cuộn như trước đây. "Cơ bắp của tôi đâu hết rồi? Tôi bắt đầu tập cử tạ trở lại và sẽ sớm luyện Hyrox, vì vậy tôi sẽ trở thành một cô nàng đô con vào mùa hè này. Nói thật đấy", Euddeum viết dòng chú thích hài hước.
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Bắt đầu tập gym từ năm 2014 và thành ngôi sao mạng vào khoảng năm 2017, Shim Euddeum khiến những người theo dõi phải bất ngờ khi vẫn giữ được hình thể đáng mơ ước sau hơn 10 năm. Ở tuổi 36, cô được nhận xét "lão hóa ngược" khi ngày càng năng động, trẻ trung.
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Euddeum gây sốt khi xuất hiện trên nhiều chương trình giải trí Hàn Quốc, đặc biệt là show thực tế "Physical 100" của Netflix. Cô khiến nhiều người xúc động khi kể câu chuyện từng bị tai nạn và tìm đến gym như một cách cải thiện thể hình.
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Cô từng là sinh viên ngành thể chất và có giai đoạn làm giáo viên pilates khi mới ra trường. Đến nay, nhiều fan đời đầu vẫn thường gọi Euddeum là "cô giáo". Cô lập kênh YouTube vào năm 2018. Hiện tại, cô có hơn 1,8 triệu người đăng ký trên kênh YouTube Hip Euddeum cùng hơn 800.000 follower trên Instagram cá nhân.
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Đời sống cá nhân của "nữ thần phòng gym" cũng thu hút sự quan tâm lớn. Năm 2018, cô kết hôn với Kim Hyung-chul, người lớn hơn cô 4 tuổi và là giám đốc một phòng gym. Tháng 9/2025, trong cuộc trò chuyện với người mẫu Lee Hyun-yi trên kênh YouTube, Euddeum gây sốt khi tuyên bố cô theo đuổi lối sống DINK (gấp đôi thu nhập, không con cái).
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Hiện tại, Euddeum giữ chức giám đốc Hiệp hội Chuyên gia Thể hình Hàn Quốc và là giảng viên về quản lý thể hình, theo Chosun. Trên các kênh mạng xã hội, cô được nhiều người yêu mến khi lan tỏa năng lượng tích cực cùng niềm đam mê tập luyện.
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Không có con cái, người đẹp 36 tuổi tận hưởng cuộc sống tự do và đầy màu sắc. Cô thường xuyên du lịch, nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Euddeum cũng giữ cho mình lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, tham gia nhiều hoạt động thể thao khác nhau và yêu thích tắm nắng.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.