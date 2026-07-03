'Hot girl phòng gym' Hàn Quốc sau tuyên bố không sinh con

Ngày 1/7, Shim Euddeum - influencer nổi tiếng là "đệ nhất mỹ nhân phòng gym" của Hàn Quốc - gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh khoe vóc dáng gợi cảm trên bãi biển. Cô khiến người theo dõi trầm trồ với eo phẳng, cơ bụng rõ nét nhờ quá trình tập luyện thể thao kiên trì. Người đẹp sinh năm 1990 cũng gây bất ngờ khi dáng người khá thanh mảnh, khác với cơ bắp cuồn cuộn như trước đây. "Cơ bắp của tôi đâu hết rồi? Tôi bắt đầu tập cử tạ trở lại và sẽ sớm luyện Hyrox, vì vậy tôi sẽ trở thành một cô nàng đô con vào mùa hè này. Nói thật đấy", Euddeum viết dòng chú thích hài hước.