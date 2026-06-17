“Hot boy tóc ngắn” cướp giật ở tiệm vàng sa lưới sau 18 giờ gây án

Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, Lữ Thị Bé Thảo giật lắc vàng rồi chạy trốn. Tuy nhiên, nữ quái mang diện mạo “hot boy tóc ngắn” này nhanh chóng sa lưới.

Chiều 17/6, Công an phường Thuận Giao, TP.HCM, thông tin đã bắt giữ được đối tượng Lữ Thị Bé Thảo có hành vi cướp giật tiệm vàng sau chưa đầy 18h giờ gây án.

Trước đó, lúc 16h32 ngày 16/6, đối tượng Lữ Thị Bé Thảo (SN 2000, thường trú ấp 2, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) chạy xe mô tô đến trước tiệm vàng Kim Thùy Dung (đường DA6, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao).

Thảo chủ động dựng xe dưới lề đường, nổ máy sẵn để làm "bệ phóng" tẩu thoát, rồi thản nhiên bước vào trong như một khách mua hàng bình thường.

Sau đó, Thảo yêu cầu chủ tiệm cho xem chiếc lắc vàng loại 610 (kiểu dáng 4 lá đen, nặng 8 phân).

Lợi dụng giây phút sơ hở của chủ tiệm trong lúc giới thiệu, đối tượng lập tức giật phắt tài sản trên tay bị hại, chạy bộ ra ngoài leo lên xe mô tô, vặn ga rẽ phải vào đường NA10 mất hút.

Tiệm vàng Kim Thùy Dung, nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi ổn định tinh thần, chủ tiệm đến Công an phường Thuận Giao trình báo. Tiếp nhận tin báo từ bị hại, Công an phường Thuận Giao lập tức phát lệnh điều tra, phối hợp chặt chẽ cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tung trinh sát tinh nhuệ vào cuộc truy xét xuyên đêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, đến 13h30 ngày 17/6, lực lượng công an bất ngờ áp sát, bắt giữ “hot boy tóc ngắn” Lữ Thị Bé Thảo.