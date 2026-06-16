Tạm giữ 2 đối tượng giật iPhone của thiếu nữ

Dừng xe chờ mẹ tan ca, thiếu nữ 16 tuổi lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội thì bị 2 đối tượng áp sát giật và bỏ chạy. Chỉ sau thời gian ngắn, cả 2 đối tượng cướp giật bị khống chế.

Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Tấn Vũ (SN 1994, quê An Giang) và Trần Văn Ngàn (SN 1996, quê Cần Thơ) để điều tra xử lý về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó, em D.K.Y. (SN 2010, quê An Giang) điều khiển xe gắn máy dừng trước cổng Công ty TNHH JIAHUA trên đường Thuận Giao 25, KP Hòa Lân 2, phường Thuận Giao để chờ đón mẹ là bà N.T.K.T. tan ca.

Chưa đầy 24 giờ gây án, 2 đối tượng bị bắt giữ.

Trong lúc chờ mẹ, Y. lấy chiếc iPhone 15 Pro max ra lướt mạng xã hội, thì bất ngờ 2 đối tượng từ phía sau tiến tới giật chiếc điện thoại của Y. rồi tăng ga bỏ chạy. Mọi diễn biến của vụ cướp bị camera ghi lại.

Từ thông tin nạn nhân cung cấp kết hợp với hệ thống camera an ninh, Công an phường Thuận Giao xác định được nhân dạng của 2 đối tượng cùng phương tiện nên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét. Chỉ sau 24 giờ từ khi xảy ra vụ cướp giật, các tổ công tác đã bắt giữ được 2 đối tượng, thu hồi tang vật bàn giao lại cho nạn nhân.

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không được lơ là mất cảnh giác đối với các đối tượng phạm pháp, hạn chế sử dụng điện thoại khi đang đứng ở ngoài đường, nơi vắng vẻ để tránh trở thành "con mồi" của các đối tượng cướp giật.