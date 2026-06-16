Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) đã vận động đối tượng Vũ Thị Phương Hằng đang bị truy nã về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ra đầu thú.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Bạch Mai phát hiện đối tượng Vũ Thị Phương Hằng (SB 1991, quê quán Ninh Bình) là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 36170/QĐ-CSHS ngày 4/6 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Bạch Mai đã vận động đối tượng Vũ Thị Phương Hằng ra đầu thú.

Ngay sau khi xác định thông tin đối tượng, Công an phường Bạch Mai đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người thân của đối tượng phối hợp thuyết phục Hằng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì, khéo léo trong công tác vận động, tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bạch Mai đã phân tích rõ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn, hối cải, tự nguyện ra trình diện cơ quan chức năng; đồng thời vận động gia đình tích cực tác động, khuyên nhủ đối tượng chấp hành quy định của pháp luật.

Đến ngày 12/6, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, Vũ Thị Phương Hằng đã đến Công an phường Bạch Mai đầu thú.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Bạch Mai đã lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết và bàn giao đối tượng cùng tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền.