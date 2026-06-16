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Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam nghịch tử phóng hỏa khiến cha tử vong

  • Thứ ba, 16/6/2026 12:19 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Ngày 16/6, Công an Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Lynh (SN 1973, ngụ xã Thạnh Phước) để điều tra hành vi giết người.

Kết quả điều tra ban đầu, Lynh có mâu thuẫn tranh chấp tài sản với người thân trong gia đình. Sáng 8/6, Lynh điều khiển môtô mang theo xăng đến Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy (ở xã Bình Đại) do bà T.T.N.L. (em ruột của Lynh) làm giám đốc.

Phong hoa, Cha tu vong, Cty Kim Sa Thuy, DN Kim Sa Thuy, Chu Kim Sa Thuy, NV Kim Sa Thuy anh 1

Trần Ngọc Lynh bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tại đây, Lynh tạt xăng vào khu vực bên trong công ty rồi châm lửa đốt, sau đó rời khỏi hiện trường. Ngọn lửa bùng phát, khiến ông T.N.L. (SN 1944, cha ruột của Lynh) và bà L.T.T.H. (SN 1984) tử vong.

Vụ cháy gây thiệt hại về tài sản khoảng 5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Lynh thừa nhận hành vi phạm tội.

Phong hoa, Cha tu vong, Cty Kim Sa Thuy, DN Kim Sa Thuy, Chu Kim Sa Thuy, NV Kim Sa Thuy anh 2

Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

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https://cand.vn/khoi-to-bat-giam-nghich-tu-phong-hoa-khien-cha-ruot-tu-vong-post814011.html

Văn Vĩnh/Công an nhân dân

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