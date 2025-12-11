Honor X9d chứng minh độ bền với thử thách 48 giờ tại núi Dinh

Núi Dinh, cung trekking nổi tiếng gần TP.HCM, từ lâu đã được giới trẻ yêu thích nhờ địa hình đa dạng, rừng già rậm rạp, nhiều đoạn suối sâu và thời tiết thay đổi nhanh theo độ cao.

Bối cảnh thiên nhiên đa dạng này đã trở thành nơi GenZ Việt thực hiện thử thách 48 giờ cùng Honor X9d - tân binh bền bỉ vừa ra mắt và nhanh chóng trở thành chiếc điện thoại được quan tâm hàng đầu thời gian gần đây.

Pin 8.300 mAh bền bỉ cho 48 giờ

Honor X9d được trang bị viên pin silicon-carbon thế hệ thứ ba 8.300 mAh - dung lượng thuộc nhóm dẫn đầu phân khúc và có tuổi thọ sử dụng tới 6 năm. Trong thử thách tại núi Dinh, thiết bị đã được đặt vào điều kiện thực tế nóng, ẩm, leo dốc, đổi sáng liên tục và sử dụng với cường độ cao để thử thách pin.

Honor X9d hoàn thành thử thách hoạt động trong 48 giờ nhờ viên pin bền bỉ.

Ngay từ chân núi, đồng hồ đếm ngược 48 giờ được kích hoạt và Honor X9d bắt đầu hành trình ở mức 100% pin. Suốt quãng đường trekking, chiếc máy trở thành “trợ lý đa năng” cho cả nhóm, vừa bật màn hình sáng tối đa để xem bản đồ, vừa quay video, chụp ảnh và liên tục kiểm tra lộ trình.

Sau hơn 2 tiếng rưỡi leo dốc, mức pin vẫn vẹn nguyên 100%. Đến gần mốc 3 tiếng rưỡi và chinh phục 1/3 núi Dinh, máy vẫn còn 99%. Sau hơn 5 tiếng trekking để lên đỉnh La Bàn, Honor X9d vẫn giữ 93% pin. Lúc 16h30, sau gần 6 tiếng rưỡi di chuyển liên tục, pin máy vẫn ổn định ở mức 92%. Buổi tối xem phim, nghe nhạc, chơi game không ngừng mà đến 23h26 vẫn còn 64%.

Ngày thứ hai tại suối đá Năm Hồ, khi camera hành trình của nhóm chỉ còn 28% pin, Honor X9d tiếp tục “gánh team” với khả năng sạc ngược 7,5 W, vừa đóng vai pin dự phòng, vừa tiếp tục quay, chụp mượt mà. Ngay cả khi mức pin xuống một chữ số, chế độ siêu tiết kiệm được kích hoạt và với chỉ 2% pin, máy vẫn duy trì nhiều tác vụ đúng như công bố.

Khả năng sạc ngược 7,5 W biến Honor X9d trở thành viên pin dự phòng khi cần “cấp cứu”.

Kết thúc thử thách, Honor X9d vẫn kiên trì với 1% pin và không hề tắt nguồn, hoàn thành trọn vẹn 48 giờ bền bỉ. Điều này chứng minh năng lượng bền bỉ của Honor X9d với khả năng sử dụng trong hơn 2 ngày.

Thách thức điều kiện khắc nghiệt

Ngay ở những đoạn leo đầu tiên, khi một thành viên vừa chạy vừa quay, Honor X9d rơi mạnh xuống mặt đường và lớp dán màn hình bị trầy, nhưng khi bóc ra, mặt kính bên trong vẫn nguyên vẹn, cảm ứng mượt mà, khung viền không hề biến dạng. Huy Hoàng (nhóm GenZ Việt) đánh giá: “Honor X9d thực sự quá bền, xứng đáng nhận được chứng chỉ SGS 5 sao của Thụy Sĩ về độ bền”.

Đến bữa tối, một sự cố bất ngờ xảy ra khi nước lẩu đang sôi đổ thẳng lên máy X9d. Ngay sau đó, ê-kíp tiếp tục “đẩy giới hạn” khi dùng cạnh máy để chặt đôi trái dưa hấu. Vượt qua tất cả thử thách, Honor X9d chỉ xước nhẹ phần khung viền trong khi mặt kính, mặt lưng, cảm ứng và toàn bộ tính năng vẫn hoạt động ổn định đến cuối thử thách.

Chuẩn kháng nước, bụi IP69K

Tiến vào khu suối, Honor X9d bất ngờ trượt khỏi tay ngay mép nước và bị bắn nước trực tiếp lên thân. Nhờ tính năng cảm ứng tay ướt và dùng được cả khi đeo găng, Honor X9d vẫn phản hồi nhanh chóng, giúp người dùng chơi game được cả dưới nước. Thành viên của GenZ Việt đánh giá đây là điểm mạnh vượt trội của chuẩn kháng nước, kháng bụi IP69K, vốn rất hiếm trong tầm giá.

Honor X9d đạt chuẩn kháng nước, bụi IP69K.

Ở suối đá Năm Hồ, nhóm tiếp tục nâng mức độ thử thách khi đặt máy ngay dưới dòng nước chảy xiết, để nước đổ trực diện lên thân máy. Honor X9d vẫn sáng màn hình với cảm ứng hoạt động bình thường. Một thành viên thậm chí còn ngồi dưới suối, vừa ngâm người vừa chơi PUBG mượt mà, không gặp bất kỳ gián đoạn nào.

Camera ổn định và tính năng AI thiết thực

Trên đỉnh La Bàn, nơi ánh sáng thay đổi liên tục do mây trôi nhanh, camera 108 MP vẫn giữ được bầu trời có chi tiết, vùng tối trên núi không bị “đen đặc”, màu da nhân vật lên tự nhiên, đúng như nhận xét của reviewer về khả năng HDR và skin tone.

AI của X9d cũng được trang bị đầy đủ cho nhu cầu sáng tạo nội dung nhanh gọn như xóa cành cây cắt ngay đầu, đồng thời tái tạo bầu trời phía sau khá tự nhiên. Tính năng Mở rộng hình ảnh AI cũng được dùng để “nới” những khung hình hơi “chật” do chụp vội trên hành trình xê dịch. Ngoài ra, X9d còn có các tính năng AI nổi bật như Dịch thuật AI, Gemini, Khoanh tròn tìm kiếm...

Camera của Honor X9d được đánh giá cao ở khả năng HDR và skin tone.

Ngày 6/12, Honor X9d có màn chào sân ấn tượng tại đại lộ Lê Lợi (giáp phố đi bộ Nguyễn Huệ) với 3 phiên bản màu Vàng bình minh, Đen bóng đêm và Đỏ đôn hoàng. Honor X9d gồm các tùy chọn cấu hình 8+256 GB, 12+256 GB và 12+512 GB, có giá lần lượt 9,99 triệu đồng, 10,99 triệu đồng và 11,99 triệu đồng. Từ 6/12 đến 15/12, người mua được hưởng ưu đãi đến 4 triệu đồng, gồm giảm thẳng 1 triệu đồng hoặc lựa chọn bộ quà tặng trị giá 1,5 triệu đồng (tùy cửa hàng).

Đáng chú ý, người dùng còn được hưởng gói bảo hành Honor Ultimate Care với 5 quyền lợi nổi bật: Chính sách độc quyền 1 đổi 1 trong 100 ngày, bảo hành mở rộng 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ màn hình 12 tháng (1 lần), bảo hiểm vào nước 12 tháng (1 lần), bảo hành dung lượng pin 24 tháng (1 lần).