Mở bán Honor X9d - máy 'bền bất bại' cho người thường xuyên di chuyển

Kết hợp giữa độ bền đạt chuẩn SGS Thụy Sĩ, pin 8.300 mAh và camera AI, Honor X9d là lựa chọn không thể bỏ qua cho người dùng năng động.

Đặc biệt, sản phẩm đi kèm loạt ưu đãi mở bán lên đến 1,8 triệu đồng áp dụng đến hết 15/12 tại Thế Giới Di Động.

Pin lớn 8.300 mAh, 3 ngày không cần sạc

Trong phân khúc tầm trung, Honor X9d nổi bật với viên pin dung lượng 8.300 mAh, giúp máy có thể hoạt động liên tục đến 3 ngày. Điều này phù hợp người dùng thường xuyên làm việc trên smartphone như tài xế công nghệ, shipper hay học sinh - sinh viên.

Tiếp nối thành công của X7d series, Honor X9d là mẫu smartphone bền bỉ tiếp theo của nhà Honor.

Bên cạnh đó, chế độ Ultra Power Saving cho phép gọi liên tục đến 60 phút cả khi pin chỉ còn 2%, rất hữu ích trong tình huống khẩn cấp. Honor X9d còn dẫn đầu về tốc độ sạc với công nghệ sạc nhanh 66 W, giúp máy nạp đầy năng lượng trong 50 phút.

Viên pin của X9d thuộc dạng lớn nhất trong phân khúc với thời lượng sử dụng lên đến 3 ngày.

Bảo vệ rơi vỡ 2,5 m, kháng nước và chống bụi IP69K

Không chỉ vượt trội về pin, Honor X9d còn là smartphone đầu tiên trong ngành đạt chứng nhận 5 sao của SGS Thụy Sĩ về khả năng chống chịu vượt trội trước 3 yếu tố: Bảo vệ rơi vỡ từ độ cao 2,5 m, chống bụi bẩn IP6X và chống nước IPX9K.

Nhờ sở hữu thiết kế màn hình phẳng với độ cứng tối ưu, hạn chế rủi ro trầy xước cùng lớp khung được gia cố và hệ thống đệm hấp thụ xung động, X9d có thể chịu mọi va chạm. Các bài test từ hãng cho thấy thiết bị có thể an toàn khi rơi từ độ cao 2,5 m trên bề mặt cứng như đá cuội hoặc bê tông.

Khả năng kháng nước và bụi của Honor X9d cũng ấn tượng với chuẩn IP69K - một trong những mức bảo vệ cao nhất hiện nay. Máy sở hữu cấu trúc chống nước 3 lớp gồm vòng đệm cao su, keo dán chuyên dụng cùng lớp phủ chống thấm. Nhờ đó, Honor X9d chống chịu được vòi phun nước áp lực cao ở nhiệt độ lên đến 85 độ hay ngâm trong nước sâu 1,5 mét trong 30 phút, giúp máy trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt cho Honor X9d là khả năng kháng bụi và nước với nhiều cấp độ chứng nhận, bao gồm IP68/IP69/IP69K.

Từ nhiếp ảnh thông minh đến trải nghiệm giải trí mượt mà

Honor X9d được trang bị hệ thống camera mạnh mẽ với camera chính 108 MP OIS chống rung quang học cùng camera góc rộng 5 MP hỗ trợ chụp ảnh chi tiết cao với màu sắc tự nhiên. Đồng thời, máy cũng tích hợp sẵn bộ công cụ AI chỉnh sửa ảnh toàn diện giúp người dùng dễ dàng tạo ảnh thông qua tính năng: Xóa vật thể, sửa mắt nhắm, xóa phản chiếu, tách ảnh, hay nâng cấp ảnh chỉ bằng vài thao tác đơn giản.

Honor X9d cho phép quay và chụp trực tiếp dưới nước, giúp triển khai nhiều ý tưởng mới lạ cho người sáng tạo nội dung.

Honor X9d cũng mang đến trải nghiệm giải trí mượt mà với màn hình AMOLED 6,78 inch, độ phân giải FHD+, cùng chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 đáp ứng tốt từ tác vụ cơ bản như lướt web, xem YouTube cho đến “chiến” tựa game phổ biến như Liên Quân Mobile, Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến...

Có thể nói, với sự kết hợp hoàn hảo giữa pin lớn, độ bền ấn tượng và camera AI thông minh, Honor X9d là smartphone “all-in-one” dành cho người trẻ năng động hoặc bất kỳ ai cần chiếc smartphone bền bỉ, mạnh mẽ và đáng tin cậy để dùng lâu dài.

Hiện Honor X9d có mặt tại Thế Giới Di Động với hai tùy chọn màu sắc vàng bình minh và đen bóng đêm cùng 2 phiên bản bộ nhớ 8 GB/256 GB và 12 GB/512 GB. Trong khi đó phiên bản bộ nhớ 12 GB/256 GB đặc quyền Thế Giới Di Động được bổ sung màu đỏ đôn hoàng - spotlight của bộ sưu tập lần này.

Honor X9d sở hữu thiết kế khung viền vát phẳng tinh tế, kết hợp mặt lưng da hạn chế vết bẩn và mồ hôi, tạo cảm giác sang trọng, thoải mái khi sử dụng.

Từ nay đến hết 15/12, khi mua Honor X9d tại Thế Giới Di Động giá từ 9,99 triệu đồng, khách hàng được chọn một trong các ưu đãi: Loa Bluetooth Alpha Works IKON12 40 W trị giá 1,49 triệu đồng, giảm trực tiếp 100.000 đồng hoặc nhận voucher trị giá 1,3 triệu đồng khi mua sắm sản phẩm phụ kiện tại cửa hàng. Ngoài ra, Thế Giới Di Động áp dụng chính sách mua trả chậm 0% lãi suất, kèm giảm thêm đến 500.000 đồng khi tham gia chương trình thu cũ đổi mới, hoặc cho học sinh - sinh viên, tài xế công nghệ.

Đặc biệt, khách hàng được tặng gói Honor Ultimate Care toàn diện: Mở rộng thời gian bảo hành tiêu chuẩn đến 24 tháng, bảo hành rơi vỡ và vào nước trong 12 tháng, cùng một lần thay pin miễn phí trong vòng 24 tháng giúp người dùng yên tâm mua sắm thiết bị công nghệ chất lượng sử dụng lâu dài.

Độc giả đến cửa hàng Thế Giới Di Động gần nhất hoặc truy cập website Thế Giới Di Động để trở thành những người đầu tiên sở hữu chiến binh “bền bất bại” Honor X9d.