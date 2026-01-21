Hồng Loan xin lỗi

Hồng Loan lên tiếng xin lỗi vì hủy lịch đột ngột. Cô mong nhận được sự thông cảm của khán giả.

Tối 21/1, thông qua trang cá nhân, Hồng Loan thông báo về việc hủy lịch biểu diễn. Cô cho biết vì lý do bất khả kháng, chương trình tổ chức vào 22/1 không thể diễn ra như dự kiến.

Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh gửi lời xin lỗi đến quý khán giả. "Mong mọi người đừng giận. Hẹn gặp lại trong một ngày gần nhất. Biết ơn và thương mọi người rất nhiều", cô nói.

Thời gian qua, Hồng Loan tham gia vào nhiều hoạt động nghệ thuật. Cô nhận lời biểu diễn ở các chương trình, sự kiện.

Hồng Loan tham gia biểu diễn nhiều chương trình thời gian qua. Ảnh: FBNV.

Vào năm 2023, cô phát hành bản audio ca khúc Chữ hiếu chữ tình do nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh sáng tác. Thời điểm đó, Hồng Loan cho biết không có ý định lấn sân nghệ thuật, mà chỉ thực hiện một số sản phẩm để làm kỷ niệm.

Cô còn góp mặt trong phim truyền hình Yêu lần nữa. Trong đó, Hồng Loan vào vai Bảy Nhí - cô gái nhà quê lên thành phố sinh sống và học tập. Bảy Nhí sống trong nhà người quen và làm công việc nội trợ hàng ngày. Con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng đóng MV Hơn cả người thân của ca sĩ Nguyên Vũ. Song thu nhập chính của Hồng Loan đến từ việc livestream, bán hàng.

Hồng Loan được biết đến là con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Sau khi nghệ sĩ mất vào tháng 3/2023, Hồng Loan chuyển đến ở căn nhà của cha ở số 5 Đoàn Thị Điểm (TP.HCM).

Trước đây, Hồng Loan từng vướng vào vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh. Trong đó, bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) là nguyên đơn.

Sau vụ kiện tụng kéo dài, Hồng Loan được tòa án công nhận hưởng 85% tài sản của người cha quá cố.

Sau đó, trên trang cá nhân, Hồng Loan cho biết: "Căn nhà ba để lại sẽ được tôi mãi mãi gìn giữ là nhà thờ, đúng như mong muốn của ba khi giao giấy tờ cho tôi cất giữ. Tôi vẫn đang cố gắng tìm lại tất cả di sản tinh thần của ba, thông qua việc liên hệ những đơn vị có tác quyền với các tác phẩm nghệ thuật, để hợp tác. Dù không chọn con đường nghệ thuật để phát triển bản thân, tôi vẫn cố gắng học hỏi, rèn luyện để thỉnh thoảng có những sản phẩm nghệ thuật nhằm phục vụ khán giả".