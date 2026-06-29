Hôn thê Ronaldo khoe dáng trên bãi biển ở Mỹ

Trong lúc Cristiano Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha chinh chiến tại World Cup 2026, Georgina Rodriguez thu hút sự chú ý khi tận hưởng kỳ nghỉ trên bãi biển ở Miami (Mỹ).

Hôn thê Ronaldo check-in bãi biển Mỹ khi nửa kia thi đấu ở World Cup. Ảnh: @georginagio.

Georgina Rodriguez xuất hiện với tâm trạng thoải mái khi đi dạo biển cùng nhóm bạn hôm 29/6. Người đẹp 32 tuổi gây ấn tượng trong bộ bikini đen cổ yếm, kết hợp khăn choàng màu hồng buộc quanh hông, khoe vóc dáng gợi cảm.

Điểm nhấn là chiếc nhẫn đính hôn kim cương hình oval 37 carat trên tay nàng WAG. Theo các chuyên gia, món trang sức này có giá trị ước tính 4- 5 triệu USD .

Trên Instagram có hơn 74 triệu lượt theo dõi, Georgina chia sẻ loạt ảnh vui đùa trên bãi biển. Bài đăng của cô nhanh chóng đạt gần 1 triệu lượt yêu thích.

Trước đó, ngày 25/6, Georgina đăng tải hình ảnh nắm tay hôn phu check-in tại Miami - nơi đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho các trận đấu. Cô cùng các con tới theo dõi và cổ vũ Ronaldo tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Sau đó, ngôi sao 41 tuổi cũng chia sẻ lại khoảnh khắc bên nửa kia, bày tỏ niềm hạnh phúc khi có người thân đồng hành.

Ronaldo và Georgina chuẩn bị kỷ niệm một năm đính hôn sau khi tiền đạo người Bồ Đào Nha cầu hôn cô vào tháng 8 năm ngoái, sau 8 năm hẹn hò. Khi thông báo tin vui trên Instagram, Georgina viết ngắn gọn: "Yes, I do" (Em đồng ý).

Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, Ronaldo tiết lộ màn cầu hôn diễn ra vào khoảng 1h sáng. Ban đầu, anh định tạo bất ngờ cho Georgina, nhưng hai con đã vô tình bước vào đúng lúc và nói: "Bố sắp đưa nhẫn cho mẹ và cầu hôn mẹ đúng không?". Tiền đạo 41 tuổi cho biết anh cảm thấy đó chính là thời điểm thích hợp để ngỏ lời.

Cánh săn ảnh chụp Georgina Rodriguez xuất hiện trên bãi biển Miami (Mỹ) hôm 29/6. Ảnh: BackGrid.

Ronaldo cũng chia sẻ rằng Georgina luôn mong muốn có một chiếc nhẫn với viên kim cương thật đẹp, vì vậy anh dành nhiều thời gian tìm kiếm cho đến khi chọn được mẫu khiến cô hài lòng.

Trong khi Georgina thư giãn tại Miami, Ronaldo đang chịu nhiều áp lực tại World Cup 2026. Sau 3 trận vòng bảng, anh mới ghi 2 bàn, đều trong trận gặp Uzbekistan. Dù từng tuyên bố: "Tôi đã trở lại", màn trình diễn của siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Đội tuyển Bồ Đào Nha không thể giành ngôi nhất bảng và sẽ chạm trán Croatia national football team ở vòng 32 đội vào ngày 2/7.

Trước những chỉ trích vì để Ronaldo đá đủ 90 phút cả 3 trận vòng bảng, HLV Roberto Martínez lên tiếng bảo vệ học trò. Ông khẳng định Ronaldo vẫn duy trì nền tảng thể lực và tinh thần tốt, đồng thời nhấn mạnh khả năng chọn vị trí, tạo khoảng trống cho đồng đội của tiền đạo kỳ cựu vẫn rất quan trọng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng để ngỏ khả năng sẽ điều chỉnh thời lượng thi đấu của Ronaldo ở các trận tiếp theo.

Cristiano Ronaldo và hôn thê nắm tay tình tứ trước trận đấu với Colombia tại Miami. Ảnh:@georginagio.