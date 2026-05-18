Hơn 3.700 xe Hyundai Tucson ở Việt Nam gặp lỗi màn hình

Cụm đồng hồ táp-lô hiển thị của các xe Hyundai Tucson có thể khởi động lại trong quá trình vận hành, khiến thông tin trên màn hình bị gián đoạn hiển thị tạm thời.

Trên website chính thức, Hyundai Thành Công phát lệnh triệu hồi với tổng cộng 3.741 xe Hyundai Tucson tại Việt Nam. Số xe này bao gồm các phiên bản 2.0 Diesel Đặc biệt, 2.0 Xăng Đặc biệt, 1.6 Turbo và 1.6 N Line, được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 28/8/2025 đến ngày 27/1/2026.

Trong thông báo triệu hồi, Hyundai Thành Công cho biết tập đoàn Hyundai Hàn Quốc qua quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng trên xe Hyundai Tucson đã ghi nhận trên một số xe có thể xuất hiện hiện tượng cụm đồng hồ táp-lô hiển thị khởi động lại trong quá trình vận hành, dẫn đến việc thông tin trên màn hình bị gián đoạn hiển thị tạm thời trước khi tự động hoạt động bình thường trở lại.

Hiện tượng này chỉ ảnh hưởng trong thời gian ngắn đến việc theo dõi thông tin vận hành của xe, không ảnh hưởng đến khả năng vận hành tổng thể. Hyundai Thành Công cũng xác nhận chưa ghi nhận bất kỳ sự cố thực tế nào nhưng để tối ưu trải nghiệm sử dụng, đơn vị vẫn triển khai giải pháp cập nhật phần mềm nhằm khắc phục triệt để hiện tượng nêu trên.

Hyundai Thành Công cho biết toàn bộ xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và xử lý miễn phí. Thời gian khắc phục dự kiến khoảng 0,7 giờ cho mỗi kỹ thuật viên thực hiện một xe.

Khách hàng có thể chủ động kiểm tra xe thuộc diện ảnh hưởng thông qua số VIN/số khung trên website chính thức của Hyundai Thành Công, hoặc ứng dụng HyundaiMe.

Hyundai Tucson là mẫu SUV cỡ C của thương hiệu Hàn Quốc. Xe vừa trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời hồi tháng 10/2024, hiện bao gồm 6 phiên bản tại Việt Nam, giá bán khởi điểm 769 triệu đồng và cao nhất 989 triệu đồng.

Tính đến hết tháng 4, Hyundai Tucson tích lũy được doanh số 3.145 xe, hiện là ôtô thương hiệu Hyundai bán chạy thứ nhì tại Việt Nam. Các đối thủ cùng phân khúc Hyundai Tucson gồm Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V cùng nhóm xe Trung Quốc như BYD Sealion 6, Jaecoo J7, Haval H6.