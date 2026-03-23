Hơn 300 nhà báo tranh tài ở giải pickleball toàn quốc 2026

Giải pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 lần đầu tổ chức, quy tụ hàng trăm nhà báo và khách mời tại TP.HCM.

Giải pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 quy tụ hơn 300 VĐV

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập và 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giải đấu diễn ra ngày 19/4 tại cụm sân Tana Sports (TP.HCM). Đây là lần đầu một giải pickleball quy mô toàn quốc được tổ chức dành riêng cho giới báo chí.

Theo ban tổ chức, giải dự kiến thu hút khoảng 25-30 Hội Nhà báo địa phương cùng nhiều cơ quan báo chí tham gia. Tổng số vận động viên vào khoảng hơn 300 người, gồm nhà báo, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình khu vực phía Nam.

Điểm nhấn của giải nằm ở nội dung thi đấu đồng đội, khi mỗi Hội Nhà báo hoặc cơ quan báo chí sẽ cử một đội tham dự. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn bố trí nội dung riêng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, góp phần tăng tính giao lưu.

Ngoài lực lượng làm báo, giải còn có sự góp mặt của nghệ sĩ, doanh nhân và khách mời từ nhiều lĩnh vực. Sự đa dạng này được kỳ vọng sẽ tạo ra không khí sôi động, đồng thời mở rộng kết nối giữa báo chí với cộng đồng.

Ban tổ chức cho biết pickleball đang phát triển nhanh tại Việt Nam nhờ dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Việc lựa chọn môn thể thao này không chỉ tạo sân chơi mới, mà còn khuyến khích rèn luyện thể chất trong giới làm báo.

Toàn bộ giải đấu được tổ chức theo luật pickleball quốc tế 2026 và các quy định hiện hành tại Việt Nam, đảm bảo tính minh bạch và chuyên nghiệp.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, cho biết giải đấu là một phần trong chuỗi hoạt động xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí. Thông qua thể thao, ban tổ chức kỳ vọng tăng cường giao lưu, kết nối giữa những người làm báo với các đơn vị, doanh nghiệp và xã hội.

Theo kế hoạch, giải diễn ra từ 8h đến 20h trong ngày 19/4. Cổng đăng ký tham gia chính thức mở từ 17h ngày 23/3.

Ban tổ chức cũng kỳ vọng giải pickleball sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và xây dựng môi trường làm việc tích cực trong giới báo chí.