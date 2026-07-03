Hơn 3,5 triệu người được tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/7

Từ ngày 1/7, hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trên cả nước được điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng đang hưởng trước ngày 1/7/2026.

Việc điều chỉnh không chỉ góp phần cải thiện thu nhập, bảo đảm đời sống của người hưởng trước tác động của biến động giá cả, mà còn tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã có nhiều năm cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Từ ngày 1/7, hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trên cả nước.

Để chính sách được triển khai kịp thời, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định, BHXH Việt Nam đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị trên phạm vi cả nước.

Toàn ngành đã rà soát dữ liệu người hưởng, cập nhật mức hưởng mới trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí và hoàn thiện phương án tổ chức chi trả đối với cả hình thức nhận qua tài khoản cá nhân và nhận bằng tiền mặt.

BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố và BHXH cấp cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng dịch vụ chi trả, các ngân hàng nhằm bảo đảm người hưởng nhận đúng, nhận đủ chế độ theo mức mới ngay từ những ngày đầu của kỳ chi trả tháng 7/2026.

Cùng đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng.

Theo BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Đến kỳ chi trả tháng 6/2026, tỷ lệ người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hằng tháng nhận qua tài khoản cá nhân đã đạt 90%. Đây cũng là nhóm người sẽ nhận mức hưởng mới ngay trong những ngày đầu của tháng 7.

Đối với người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc không có khả năng đi lại, cơ quan BHXH tiếp tục phối hợp thực hiện chi trả tại nhà theo quy định, bảo đảm mọi người đều được tiếp cận chính sách một cách thuận lợi.

Song song công tác chi trả, ngành BHXH cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người hưởng nắm rõ mức điều chỉnh, thời gian và hình thức nhận tiền, góp phần tạo sự đồng thuận và yên tâm trong quá trình triển khai.

BHXH Việt Nam cho biết, tại nhiều địa phương, ngay trong những ngày đầu thực hiện chính sách, nhiều người hưởng bày tỏ sự phấn khởi khi nhận được lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức mới. Mức tăng tuy không quá lớn nhưng được đánh giá có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt trong bối cảnh giá cả còn nhiều biến động.