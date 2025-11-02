Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hơn 2 giờ khiêng cáng đưa sản phụ vượt sạt lở đi sinh

  • Chủ nhật, 2/11/2025 00:20 (GMT+7)
Sản phụ chuyển dạ trong tình trạng dọa sinh non, hạ huyết áp, tiền sử mổ đẻ 3 lần nhưng quãng đường đến trung tâm y tế hơn 40 km lại sạt lở, xe không thể lưu thông. Các lực lượng quyết định thay phiên nhau khiêng cáng, đội mưa, vượt đường sạt lở đưa đến sản phụ đi sinh

Ngày 1/11, lãnh đạo UBND xã Trà Giáp (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng xung kích xã đội mưa lớn, vượt đường sạt lở đưa một sản phụ đi sinh.

Các lực lượng dùng cáng khiêng bộ suốt 2 giờ đồng hồ trên tuyến đường sạt lở để đưa sản phụ đi sinh

Trưa 1/11, UBND xã Trà Giáp nhận được tin báo về việc thai phụ Hồ Thị Hà My (SN 1995, trú thôn 1, xã Trà Giáp) có dấu hiệu chuyển dạ, cần được hỗ trợ khẩn cấp, sản phụ trong tình trạng dọa sinh non, hạ huyết áp, tiền sử mổ đẻ 3 lần. Trong khi đó, quãng đường từ Trà Giáp đến Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My hơn 40 km xuất hiện nhiều điểm sạt lở, xe cộ không thể lưu thông.

Ông Phùng Văn Nam - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự xã Trà Giáp thống nhất phương án cử lực lượng công an xã, dân quân và y tế dùng cáng tạm để khiêng bộ đưa thai phụ đi sinh.

Sau gần hai giờ đồng hồ, các lực lượng đưa thai phụ đến khu vực gần đập thủy điện Sông Tranh 2, sau đó bàn giao sang xe cứu thương để tiếp tục di chuyển đến Trung tâm y tế khu vực III tiếp nhận. Hiện sức khỏe của thai phụ đã ổn định.

Hoài Văn/Tiền Phong

