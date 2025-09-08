Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CSGT Gia Lai đưa sản phụ vỡ ối đi 50 km tới bệnh viện

  • Thứ hai, 8/9/2025 21:00 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Nhận thấy thời tiết bất lợi, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 1 hỗ trợ dẫn đường hơn 50 km cho xe ôtô chở sản phụ Hoàng Thị Thu Hà (SN 1992) tới bệnh viện.

CSGT dua san phu anh 1

Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 thời điểm đưa sản phụ tới bệnh viện.

Ngày 8/9, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thông tin, nhờ sự hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng nên một sản phụ sắp sinh đã được cấp cứu thành công, mẹ tròn con vuông.

Theo đó, khoảng 23h ngày 6/9, tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 14, đoạn thuộc địa phận xã Ia Tôr.

Đội có 3 cán bộ gồm thiếu tá Nguyễn Văn Lý, thượng úy Nguyễn Đình Tuyến và thượng úy Phạm Văn Tuấn.

Thời điểm này ôtô biển số 81A-352.74 lưu thông theo hướng Đắk Lắk-Gia Lai chở theo sản phụ Hoàng Thị Thu Hà (SN 1992, trú xã Ia Pia, Gia Lai) sắp sinh, tiếp cận tổ công tác.

CSGT dua san phu anh 2

Sản phụ Hà tới bệnh viện chỉ hơn chục phút sau là sinh.

Qua thăm hỏi, kiểm tra, tài xế cho biết sản phụ đã vỡ ối, có thể sẽ gây nguy hiểm cho mẹ và bé, cần phải đến cơ sở y tế gấp để cấp cứu. Quan sát tình hình, nhận thấy thời tiết bất lợi với gió, sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 đã hỗ trợ dẫn đường. Đoạn đường từ xã Ia Tôr đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hơn 50 km.

Tổ công tác đã sử dụng ôtô chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường cho tài xế ôtô đưa chị Hà đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vào lúc 23h35 cùng ngày.

Chỉ hơn chục phút sau, chị Hà "vượt cạn" thành công. Theo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đến thời điểm này, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định; gia đình gửi lời cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông vì sự nhiệt tình, trách nhiệm, hết mình hỗ trợ người dân.

Thanh niên người Nga đánh võng ở Nha Trang đã xuất cảnh

Podlenaiev Mikhail (SN 1995, quốc tịch Nga) chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từng bị CSGT Nha Trang xử phạt.

14:46 23/8/2025

Xác minh clip xe ba gác 'cõng' ôtô trong hẻm nhỏ ở TP.HCM

Ngày 22/8, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang xác minh đoạn video ghi cảnh một xe ba gác chở ôtô 4 chỗ, gây xôn xao mạng xã hội.

06:47 23/8/2025

Chuyện 'cười ra nước mắt' ở TP.HCM: Chạy tới chạy lui 30 phút vẫn lạc

Tuyến đường Lê Hồng Phong (cũ) và đường Lê Hồng Phong nối dài (mới) cách nhau gần 10 km. Khi trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM - Khu vực 1 dời về tuyến đường trùng tên này, không ít người chạy lòng vòng vì bị nhầm đường.

15:01 17/8/2025

  • Gia Lai

    Gia Lai
    • Diện tích: 15.536,9 km²
    • Dân số: 1.359.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 14 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 59
    • Biển số xe: 81

