Hơn 125.000 xe điện Tesla dính lỗi dây an toàn

Hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn trên các xe điện Tesla có thể bị vô hiệu hóa do cảm biến ở ghế ngồi gặp lỗi.

Khoang lái của Tesla Model 3. Ảnh: US News & Report.

Theo Carscoops, hãng xe điện Tesla vừa buộc phải thu hồi hơn 125.000 xe điện tại Mỹ, nguyên nhân xuất phát từ việc hệ thống âm thanh nhắc nhở thắt dây an toàn trên các xe này đã không hoạt động chính xác.

Thông tin từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết tổng cộng 125.227 chiếc xe điện Tesla đã bị buộc phải triệu hồi sau khi các cảnh báo thắt dây an toàn bằng âm thanh và hình ảnh trên màn hình có thể bị vô hiệu hóa do cảm biến ở ghế ngồi bị lỗi.

Dù số lượng xe bị ảnh hưởng là tương đối nhỏ, phạm vi về thời gian sản xuất lại rất lớn. Ví dụ, các xe Model S sản xuất từ năm 2012 đến năm 2024 nằm trong nhóm cần phải được triệu hồi. Những mẫu xe còn lại bị ảnh hưởng bao gồm Model X sản xuất trong giai đoạn 2016-2024, Model 3 sản xuất từ năm 2017 đến năm 2023 cùng với những chiếc Model Y xuất xưởng trong giai đoạn 2020-2023.

Model S cũng nằm trong nhóm xe cần phải được triệu hồi để khắc phục lỗi ở hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn. Ảnh: Tesla.

Theo Carscoops, giải pháp của Tesla trong trường hợp này là giới thiệu một phần mềm mới, trong đó loại bỏ sự phụ thuộc của hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn vào cảm biến ghế ngồi. Thay vào đó, hệ thống này sẽ dựa vào các dữ liệu khác để xác định liệu dây an toàn tại vị trí ghế có được gài vào chốt hay chưa.

Do giải pháp của Tesla liên quan đến một bản cập nhật phần mềm tương đối đơn giản nên các xe bị ảnh hưởng sẽ nhận được bản cập nhật này qua mạng, đồng thời chủ xe cũng không cần phải đưa ôtô điện của mình đến các trung tâm dịch vụ. Trang tin Carscoops cho biết vụ việc lần này không liên quan đến 15.869 xe điện Model S và Model X từng bị triệu hồi vào năm 2023 để kiểm tra lỗi ở dây đai an toàn.

Vụ việc năm ngoái đã dẫn đến 12 yêu cầu bảo hành từ khách hàng, thấp hơn khá nhiều so với 104 yêu cầu trong đợt triệu hồi mới nhất liên quan đến hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn. Dù vậy, Carscoops cho biết đã không có thương tích hoặc tai nạn nào được ghi nhận liên quan đến các sự cố này.