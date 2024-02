Hơn 100 năm trước người Việt giới thiệu sản phẩm với thế giới ra sao

Ảnh bên trong Tòa Nam Kì ở khu L’Esplanade des Invalides. Có nhiều sản phẩm do người Việt làm ra được trưng bày trong tòa nhà này từ đồ thờ cúng, đồ gỗ chạm khảm đến đồ dùng hàng ngày của người An Nam. Ngoài ra còn có các mẫu lụa, kén tằm, vải the và mẫu gạo...