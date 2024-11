Tương lai của sách thiếu nhi là song ngữ

Ba nhà xuất bản sách thiếu nhi Lil’ Libros, Bitty Bao và Gloo Books nhận thấy một sự phát triển đáng kể về sách thiếu nhi song ngữ, theo Publishers Weekly.

Vào tháng 8 vừa qua, nhà xuất bản sách thiếu nhi song ngữ chuyên về văn hoá Mỹ Latinh Lil’ Libros đã kỷ niệm 10 năm thành lập, tự hào với danh mục ra mắt hơn 100 cuốn sách đồ hoạ bìa cứng, sách tranh, câu đố và trò chơi liên quan.

Patty Rodriguez, người đồng sáng lập nhà xuất bản Lil’ Libros tại Los Angeles cũng khẳng định “Tương lai (xuất bản thiếu nhi) là song ngữ”.

Cuốn hút hơn với thiếu nhi

Rodriguez cho biết Lil’ Libros thường xuất bản 10-15 cuốn sách mỗi năm. Trong đó, những cuốn sách đồ họa bìa cứng đáng chú ý là tiểu sử sách bìa cứng của Selena, La Pola và Pura Belpré; loạt tác phẩm du lịch Vámonos giới thiệu Los Angeles, Oaxaca và Tegucigalpa và các cuốn sách chia sẻ 100 từ phổ biến bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Các đầu sách tranh chuẩn bị ra mắt là về cuộc săn trứng Phục sinh (Where Are?/¿Dónde están? Los Cascarones, tháng 2/2025) và tôn vinh kem que Mexico (Paletas, tháng 2 năm 2025).

Vào năm 2026, Lil’ Libros sẽ xuất bản một cuốn sách tranh về xe bán đồ ăn lưu động đầu tiên tại Los Angeles. Tác phẩm này do biên kịch người Mỹ gốc Mexico Erick Galindo chấp bút.

Lil’ Libros đã có được nhiều thành công sau 10 năm chuyên xuất bản sách thiếu nhi song ngữ. Ảnh: PW.

Ngoài hai nhà sáng lập Rodriguez và Stein, Lil’ Libros còn có một đội gồm sáu nhân viên toàn thời gian, cùng với nhiều nhân viên bán thời gian giúp tổ chức các sự kiện. Để kết nối với độc giả, Lil’ Libros không chỉ làm điều đó trong các hội chợ sách mà còn thông qua các cộng đồng Latinh.

“Ở mọi nơi có cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi đều muốn sách của mình có mặt tại đó. Sách là một phần rất quan trọng trong trải nghiệm của con người và chúng nên là một phần của mọi hoạt động, cho dù đó là lễ hội hóa trang hay lễ hội Día de Muertos. Đó là một chiến lược của chúng tôi: đưa sách ra mắt gắn với hoạt động cộng đồng”, Rodriguez chia sẻ.

Rodriguez cho biết để "mở rộng khả năng ra mắt sách song ngữ", Lil' Libros cũng ký kết quan hệ đối tác chiến lược với nhà xuất bản sách thiếu nhi song ngữ Bitty Bao có trụ sở tại San Francisco vào năm 2022. Được hai cựu giáo viên tiểu học Lacey Benard và Lulu Cheng thành lập vào năm 2020, Bitty Bao phát hành từ hai đến năm cuốn sách đồ hoạ bìa cứng mỗi mùa, mỗi cuốn hiện có ba phiên bản: tiếng Quan Thoại với các ký tự phồn thể, tiếng Quan Thoại với các ký tự giản thể và tiếng Quảng Đông.

Benard viết và Cheng minh họa các cuốn sách đồ họa bìa cứng, trong đó có Dragon Boat Festival, Counting with Dim Sum và tác phẩm sắp ra mắt Next Stop: Taipei! (tháng 5 năm 2025). Ngoài ra còn hai người thiết kế đồ chơi bằng gỗ để tăng sự sinh động cho văn bản, chẳng hạn như một chiếc thuyền rồng di chuyển được và một bộ dim sum với những chiếc bánh bao giả.

Vào tháng 7, Bitty Bao đã phát hành cuốn sách tranh đầu tiên của mình, The Legend of Chang'e, do Ling Lee và Eric Lee chấp bút và Rachel Foo minh họa. Một cuốn sách khác là sách tranh Fortune Cookie Dreams của tác giả-họa sĩ minh họa Serene Chan dự kiến ​​ra mắt vào tháng 4 năm 2025.

Các đầu sách song ngữ tạo được ấn tượng với độc giả. Ảnh: PW.

Benard cho biết "Trong hai năm rưỡi đầu tiên, chúng tôi tự mình xuất bản và tự phân phối" và truyền bá thông tin qua mạng xã hội. Việc hợp tác với Lil' Libros đã giúp đưa tác phẩm đến nhiều nơi, đồng thời mở ra cơ hội phát triển thêm nội dung của Bitty Bao. Benard cho biết các đầu sách tiếng Trung/tiếng Anh của họ hiện có mặt tại Canada, Australia, Singapore và Vương quốc Anh.

Sự pha trộn của nhiều nền văn hóa

Nhà xuất bản Gloo Books cũng quan tâm đến giáo dục và hòa nhập bằng cách xuất bản sách đồ hoạ bìa cứng và sách tranh bằng tiếng Anh kèm theo cách thể hiện văn hóa đa dạng và một số sách có lời dịch. Tổng giám đốc điều hành Karen Chan đã thành lập Gloo vào năm 2021 với tác phẩm tự xuất bản What's That?, do Basia Tran minh họa. Đây là câu chuyện về một cậu bé người Mỹ gốc Hoa và những bữa trưa mà cậu bé mang đến trường.

Chan sau đó đã ra mắt thêm sách đồ hoạ du lịch bìa cứng Baby Go! và loạt sách ẩm thực Very Asian, lấy cảm hứng từ hashtag của nhà báo Michelle Li. Những tác phẩm mới nhất là A Very Asian Guide to Japanese Food, do tác giả sách dạy nấu ăn Donabe Naoko Takei Moore chấp bút và Yoko Baum minh họa, và A Very Asian Guide to Malaysian and Singaporean Food, do nhà giáo dục Shuli de la Fuente-Lau chấp bút và Ann Jaafar minh họa.

Cuốn sách của Fuente-Lau khám phá cách ẩm thực Malaysia và Singapore ảnh hưởng lẫn nhau nhờ sự giao thoa của các tuyến đường giao thương Trung Quốc, Ấn Độ và Ả Rập. Chan cho biết "chính ngay tại nơi giao thoa của rất nhiều nền văn hóa khác nhau cũng có bản sắc và ngôn ngữ riêng".

Cả ba nhà xuất bản đều đang mở rộng lượng độc giả của họ tại Mỹ và quốc tế. “Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng ‘Chúng ta chưa bao giờ bán sách thiếu nhi song ngữ hoặc sách về đa dạng văn hóa, vì vậy không có thị trường cho chúng’, nhưng không phải như thế”, nhà sáng lập Benard của Bitty Bao cho biết.

“Có rất nhiều khách hàng. Chúng tôi có những khách thậm chí sẵn sàng trả phí vận chuyển quốc tế để mua sách. Đây là một hướng đi mới và còn khó khăn để cho mọi người thấy rằng có một thị trường ngách tại đây. Nhưng chắc chắn là thị trường đang ở đó”.