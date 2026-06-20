Hơn 100 cảnh sát xuyên đêm triệt phá tụ điểm ma túy giữa rừng sâu

Hơn 100 cảnh sát đột kích các lán trại giữa rừng sâu xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai. Lực lượng chức năng khống chế 20 đối tượng ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Khoảng 1h sáng 18/6, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai thuộc các lực lượng Cảnh sát hình sự, CSĐT tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động và Công an các xã Minh Lương, Nậm Chày ngờ đột kích vào các lán trại trên núi thuộc địa bàn xã Minh Lương, bắt giữ 20 đối tượng về hành vi “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”.

Khu lán tạm do các đối tượng dựng sâu trong rừng để hoạt động và lẩn trốn lực lượng chức năng.

Qua công tác trinh sát, lực lượng Công an phát hiện tại xã Minh Lương xuất hiện một nhóm đối tượng dựng nhiều lán tạm sâu trong rừng, bố trí người cảnh giới tại các tuyến đường độc đạo, thường xuyên thay đổi địa điểm và chỉ hoạt động vào ban đêm nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Với quyết tâm xóa bỏ nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và mất an ninh trật tự trên địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập kế hoạch đấu tranh, huy động lực lượng, phương tiện triển khai phương án triệt phá.

Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đêm tối, đường rừng trơn trượt, nhiều tổ công tác đã bí mật hành quân xuyên đêm, tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng nhằm bảo đảm yếu tố bất ngờ.

Đúng thời điểm triển khai phương án, các mũi trinh sát đồng loạt khống chế các đối tượng, không để các đối tượng có cơ hội chống trả hoặc tẩu tán tang vật.

Công an khống chế, bắt giữ các đối tượng tại khu vực lán trên núi.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 20 đối tượng có liên quan; thu giữ 169 viên ma túy dạng hồng phiến, 16 gói heroin, 1 gói thuốc phiện, 13 điện thoại di động, 11 xe mô tô và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Qua kiểm tra nhanh, cả 20 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Quá trình điều tra mở rộng, đến ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 15 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 5 đối tượng.

Các đối tượng được di lý về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đang tiến hành triệu tập, xác minh, làm rõ 13 đối tượng khác (có mặt tại thời điểm kiểm tra) có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh Lai Châu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.