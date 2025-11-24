Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Báo chí (sửa đổi)

  Thứ hai, 24/11/2025 06:59 (GMT+7)
Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về Luật Báo chí (sửa đổi).

Ky 10 Quoc hoi anh 1

Quốc hội làm việc tại hội trường. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Theo kế hoạch làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, hôm nay, 24/11, Quốc hội sẽ làm việc cả ngày ở hội trường.

Cụ thể, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, dự thảo Luật quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động giao Chính phủ, bộ, ngành, địa phương quy định để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Theo đó, dự kiến luật giao Chính phủ, Bộ Văn hóa-Thể thao và du lịch quy định chi tiết tổng số 27 điều.

So với Luật Báo chí năm 2016, dự thảo Luật Báo chí sửa đổi giữ nguyên nội dung 6 điều, sửa đổi 41 điều, lược bỏ 6 điều và bổ sung 4 điều mới. Dự thảo luật có nhiều điểm mới quan trọng, mang tính đột phá.

Dự thảo luật bổ sung quy định về vị trí của báo chí: “Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là báo chí cách mạng...” để khẳng định tính lịch sử, tính cách mạng của báo chí, hướng đến mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại mà Đại hội Đảng XIII đã đề ra.

Dự thảo luật cũng quy định các nguyên tắc về mô hình hoạt động, kinh tế báo chí, mở rộng không gian hoạt động của báo chí để phát triển báo chí trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong kỷ nguyên mới.

