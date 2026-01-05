Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai bé gái tử vong trong vụ cháy nhà ở Đồng Tháp

  • Thứ hai, 5/1/2026 14:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 5/1, UBND phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp có báo cáo về vụ cháy nhà khiến hai em nhỏ tử vong xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 22h ngày 4/1, tại căn nhà số 51 đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mỹ Phước Tây.

Hai be gai tu vong anh 1Hai be gai tu vong anh 2

Vụ cháy nhà khiến hai cháu nhỏ tử vong.

Vào thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện khói đen bốc ra từ căn nhà nên tri hô mọi người ứng cứu và báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Mỹ Phước Tây cử lực lượng tới hiện trường cứu hộ, dập lửa.

Sau khi kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện một bé gái 8 tuổi nằm bất tỉnh ở cửa thoát hiểm phía sau, một bé gái 9 tuổi nằm bất tỉnh trong phòng ngủ. Lực lượng chức năng lập tức đưa hai nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu, nhưng cả hai đã tử vong.

Công an phường Mỹ Phước Tây phối hợp cùng cơ quan nghiệp vụ công an tỉnh và Viện KSND khu vực 4 - Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, vụ cháy có thể xuất phát từ chập điện quạt treo tường trong phòng ngủ.

Kết quả khám nghiệm tử thi, hai nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà trên do vợ chồng anh T.T.Đ (SN 1989, quê Vĩnh Phúc) thuê ở cùng vợ và hai con gái (8 và 9 tuổi). Vợ chồng anh Đ. chuyên buôn bán các mặt hàng nông sản.

Hàng ngày, vợ chồng anh Đ. thường đến chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM) lấy hàng nông sản đưa về chợ Cai Lậy (Đồng Tháp) bán lại.

Hiện thi thể của hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo địa phương đã tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân.

https://tienphong.vn/dong-thap-chay-nha-trong-dem-hai-be-gai-tu-vong-post1810307.tpo

Chúc Trí/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    TP.HCM lap 8 thang may doc Metro so 1 hinh anh

    TP.HCM lắp 8 thang máy dọc Metro số 1

    9 phút trước 16:16 5/1/2026

    0

    TP.HCM khởi công lắp đặt 8 thang máy tại các cầu vượt bộ hành dọc Metro số 1, phục vụ người dân, du khách, đặc biệt hỗ trợ người yếu thế đi lại thuận tiện, an toàn.

    Lat xe khach o Son La: Tai xe khai do buon ngu hinh anh

    Lật xe khách ở Sơn La: Tài xế khai do buồn ngủ

    55 phút trước 15:30 5/1/2026

    0

    Làm việc với cơ quan công an, tài xế V. khai do buồn ngủ nên không làm chủ tay lái khiến xe khách đâm vào dải phòng hộ mềm ven đường, sau đó lao xuống suối bên cạnh.

    Xe tai ngang nhien chay nguoc chieu o TP.HCM hinh anh

    Xe tải ngang nhiên chạy ngược chiều ở TP.HCM

    2 giờ trước 14:51 5/1/2026

    0

    Lưu thông đến giao lộ Trần Văn Giàu - Võ Hữu Lợi, tài xế cho xe đi ngược chiều trước khi rẽ trái vào đường Võ Hữu Lợi, tạo ra tình huống nguy hiểm cho các phương tiện khác.

