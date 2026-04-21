Hôm nay, Quốc hội bàn về chống lãng phí

Hôm nay (21/4), Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ hai, đợt 2 Kỳ họp thứ nhất, bàn về kế công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Theo chương trình, đầu buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Sau đó, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến các nội dung trên.

Buổi chiều, dự kiến từ 14h đến 16h15, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Tiếp theo đó, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến các nội dung trên.

Từ 16h15 đến 17h15, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát.