Quân khu 4 tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng, bảo vệ Tổ quốc

Quân khu 4 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân vì thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 18/4, tại trụ sở Quân khu 4 đã diễn ra Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào; các tướng lĩnh Quân đội và Quân khu 4 qua các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân của Quân khu 4.

Báo cáo thành tích của Quân khu, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4, cho biết: Chiến khu 4, tiền thân của Quân khu 4, được thành lập theo sắc lệnh ngày 15/10/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã không ngừng phát huy bản chất cách mạng, dũng cảm trong chiến đấu, sáng tạo trong xây dựng, lập được nhiều chiến công xuất sắc trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã xây đắp truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ”, mang đậm khí phách dân tộc và bản sắc vùng đất Khu 4 anh hùng.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Quân khu 4 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập; Toàn Quân khu có 1.047 tập thể, 393 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; gần 16.000 mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Quân khu 4 được Nhà nước Lào 3 lần trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhất.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, năm 2026, Quân khu 4 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân vì thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Địa bàn Quân khu 4 có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh; là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi đã sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt làm rạng danh đất nước; giàu truyền thống cách mạng, nơi hun đúc ý chí quật cường, bất khuất; kiên trung với Đảng, sắt son với Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên Cờ truyền thống của Quân khu 4.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trong suốt chặng đường hơn 80 năm, lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần vào những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong kháng chiến chống Pháp, Quân khu 4 là “căn cứ địa cách mạng vững chắc thứ hai của cả nước”. Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã phát huy truyền thống quê hương “Thanh - Nghệ - Tĩnh kiên cường”, “Bình - Trị - Thiên trung dũng”; góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong kháng chiến chống Mỹ, Quân khu 4 là “tuyến đầu lửa đạn”, vừa chiến đấu, vừa chi viện cho tiền tuyến, góp phần to lớn vào Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 4.

Bước vào thời kỳ mới, Quân khu 4 đã chủ động tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng Quân khu “tinh, gọn, mạnh”; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 4 cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Quân khu 4.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào một chặng đường mới, với thời cơ lớn nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có.

Phân tích tình hình, với những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc, cho Quân đội, trong đó có Quân khu 4, Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phải quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục điều chỉnh tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng bộ, hiệu quả; nâng cao chất lượng huấn luyện, tác chiến hiện đại, chiến tranh công nghệ cao.

Coi trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn…

Thủ tướng cho rằng, mỗi giai đoạn lịch sử, Quân khu 4 có trọng trách khác nhau, nhưng có một điều không thay đổi, đó là niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân vào bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức chiến đấu và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống anh hùng, vẻ vang hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng, bảo vệ vững chắc vùng đất miền Trung và Tổ quốc Việt Nam thân yêu.