Hollywood chấn động vì bi kịch gia đình đạo diễn Rob Reiner

Cái chết bất thường của đạo diễn Rob Reiner và vợ đã gây rúng động làng điện ảnh Mỹ, khi con trai họ - Nick Reiner - bị cáo buộc chịu trách nhiệm về vụ án.

Nick Reiner, bị tình nghi liên quan đến cái chết của cha mẹ mình là Rob và Michele Reiner. Ảnh: Reuters.

Hollywood đang chìm trong bàng hoàng trước bi kịch gia đình của đạo diễn huyền thoại Rob Reiner, khi con trai ông - Nick Reiner - bị bắt giữ và bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến cái chết của cả cha lẫn mẹ tại căn nhà riêng ở Los Angeles.

Vụ việc không chỉ gây chấn động giới điện ảnh mà còn làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội trong dư luận Mỹ, đặc biệt sau những phát ngôn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo thông tin từ Sở Cứu hỏa Los Angeles, vào khoảng 15h30 chiều ngày 14/12 (giờ địa phương), lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi báo tin khẩn cấp tại một căn nhà trên phố Chadbourne, khu Brentwood - nơi gia đình Reiner sinh sống.

Khi các nhân viên cứu hộ và cảnh sát có mặt, họ phát hiện một người đàn ông và một phụ nữ đã tử vong trong nhà. Danh tính các nạn nhân sau đó được xác định là đạo diễn Rob Reiner, 78 tuổi, và vợ ông - bà Michele Singer Reiner, 68 tuổi.

Cảnh sát cho biết hiện trường không có dấu hiệu bị đột nhập hay cạy phá, làm dấy lên nghi vấn đây không phải là vụ án ngẫu nhiên.

Đạo diễn huyền thoại Rob Reiner cùng vợ Michele và con trai Jake. Ảnh: Reuters.

Theo nhiều nguồn tin truyền thông Mỹ, thi thể của hai nạn nhân do cô con gái út Romy phát hiện. Gần 6 tiếng sau, vào khoảng 21h15 cùng ngày, Nick Reiner - con trai 32 tuổi của vợ chồng đạo diễn - bị cảnh sát bắt giữ.

Đến rạng sáng 15/12, Sở Cảnh sát Los Angeles ra thông cáo chính thức xác nhận Nick Reiner là người “chịu trách nhiệm” cho cái chết của cha mẹ và khẳng định đây là một vụ án mạng.

Dù chưa công bố nguyên nhân tử vong chính thức, một nguồn tin thực thi pháp luật tiết lộ với hãng AP rằng các điều tra viên nghi ngờ hai nạn nhân đã bị đâm. Nick hiện bị tạm giam không được tại ngoại, sau khi mức tiền bảo lãnh ban đầu 4 triệu USD bị hủy bỏ.

Nick Reiner là con trai thứ hai trong gia đình. Từ khi còn là thiếu niên, anh đã phải vật lộn với chứng nghiện ma túy nặng và từng trải qua nhiều giai đoạn vô gia cư. Nick từng thừa nhận đã ít nhất 17 lần ra vào các cơ sở cai nghiện.

Cuộc chiến kéo dài với heroin không chỉ hủy hoại cuộc sống cá nhân của anh mà còn để lại những vết rạn sâu sắc trong mối quan hệ gia đình.

Năm 2015, Nick từng hợp tác cùng cha thực hiện bộ phim bán tự truyện Being Charlie, tái hiện cuộc đấu tranh với nghiện ngập và những hệ lụy mà nó gây ra cho một gia đình, đặc biệt là mối quan hệ cha - con.

Khi đó, Rob Reiner từng chia sẻ dự án này đã giúp hai cha con thấu hiểu và gần gũi nhau hơn. “Dù bộ phim thành công hay không, chúng tôi đã chiến thắng rồi,” ông từng nói.

Lần xuất hiện công khai gần nhất của Nick Reiner bên cha là vào tháng 9 vừa qua, tại buổi ra mắt phim Spinal Tap II: The End Continues. Tuy nhiên, theo lời một người hàng xóm lâu năm chia sẻ với New York Post, Nick từng nổi tiếng trong khu phố là người có hành vi bạo lực.

Bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump.

Truyền thông địa phương cũng đưa tin Nick bị bắt gặp tranh cãi gay gắt với cha mẹ chỉ một ngày trước khi vụ án xảy ra, tại một bữa tiệc do danh hài Conan O’Brien tổ chức.

Bi kịch càng trở nên nhức nhối hơn khi Tổng thống Donald Trump đăng tải bài viết trên mạng xã hội Truth Social, ám chỉ cái chết của Rob Reiner có liên quan đến cái gọi là “hội chứng cuồng chống Trump”.

Phát ngôn này lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cả hai đảng. Nhiều nghị sĩ Cộng hòa cho rằng việc lồng ghép chính trị vào một thảm kịch gia đình là hành động phản cảm và thiếu tôn trọng nạn nhân.

Rob Reiner không chỉ là một trong những đạo diễn có ảnh hưởng nhất Hollywood, mà còn là nhà hoạt động chính trị nổi bật, từng ủng hộ nhiều ứng viên Dân chủ và đấu tranh cho quyền bình đẳng hôn nhân tại California.