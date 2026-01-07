Hồi sinh Campuchia sau thảm họa diệt chủng

Chủ tịch CPP Hun Sen khẳng định Chiến thắng 7/1/1979 là kết quả của tinh thần đoàn kết dân tộc và sự hỗ trợ quốc tế, giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng và tái thiết, phát triển bền vững.

Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen. Ảnh: Quang Anh/TTXVN

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày Chiến thắng 7/1 (1979-2026), ngày 7/1, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen đã gửi thông điệp đặc biệt nhân ngày lịch sử gắn liền với sự kiện lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong thông điệp gửi tới chư tăng và nhân dân Campuchia nhân sự kiện năm nay, ông Hun Sen cho biết ngày kỷ niệm tròn 47 năm Chiến thắng 7/1 là ngày lịch sử, gắn với sự kiện lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giải cứu và hồi sinh dân tộc và nhân dân Campuchia, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước: kỷ nguyên của độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Theo ông Hun Sen, sự kiện lịch sử cách đây gần nửa thế kỷ được ôn lại với tinh thần luôn ghi nhớ những tội ác mà chế độ Pol Pot đã gây ra đối với tổ quốc và nhân dân Campuchia trong suốt 3 năm, 8 tháng, 20 ngày dưới chế độ tàn bạo này.

Ông nói: “Chúng ta không thể quên đại thảm kịch của nhân dân do chế độ diệt chủng Pol Pot gây ra, kể từ khi cầm quyền vào ngày 17/4/1975. Dưới chế độ tàn bạo này, nhân dân Campuchia mất hết quyền tự do, bị ép buộc lao động như súc vật, bị tra tấn và giết hại bằng những phương thức tàn bạo nhất, trong khi cấu trúc xã hội quốc gia bị phá hủy tan tành đến tận gốc rễ, đẩy cả dân tộc đến bờ vực diệt vong.”

Thông tấn xã Campuchia (AKP) ngày 7/1/2026 đăng tải bài viết với tiêu đề “Kỷ niệm 47 năm ngày Chiến thắng 7/1: Sự thật và niềm tin” (ảnh chụp màn hình), khẳng định giá trị lịch sử của Ngày Chiến thắng 7/1, trong đó nêu rõ Quân tình nguyện, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, cứu sống hàng triệu người Campuchia thông qua sự kiện chiến thắng ngày 7/1/1979. Ảnh: TTXVN phát

Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn đó, Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia được thành lập ngày 2/12/1978 đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng, tiến tới giành thắng lợi vẻ vang vào ngày 7/1/1979. Từ nền tảng thắng lợi này, nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia được thành lập, một nhà nước của nhân dân và vì nhân dân.

Chủ tịch CPP nhấn mạnh thêm: “Qua sự kiện lịch sử này, chúng ta mãi ghi nhớ công ơn cao cả của các chiến sỹ anh hùng thuộc Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia, cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn của Quân đội tình nguyện Việt Nam trong công cuộc đánh đổ chế độ tàn bạo này.”

Theo Chủ tịch CPP, sau Chiến thắng 7/1, nhân dân Campuchia đã đoàn kết đấu tranh vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để bảo vệ sự hồi sinh của đất nước, từng bước khôi phục, tái thiết tổ quốc từ đống tro tàn, đạt được nhiều thành tựu lịch sử đầy tự hào và đang tiếp tục tiến bước trên con đường hòa bình, dân chủ và phát triển.

Với ý chí kiên cường, Campuchia đã chấm dứt tình trạng chiến tranh triền miên, đất nước hoàn toàn hòa bình, có nền dân chủ bám rễ bền chặt trong xã hội và nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Ông khẳng định: “Đây là sự thay đổi lớn lao của Campuchia, nhờ vào sự lãnh đạo đúng đắn của CPP và sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân, cũng như sự ủng hộ của các nước bạn bè và cộng đồng quốc tế.”

Trong thông điệp đặc biệt đầu năm 2026, Chủ tịch CPP cho biết trong năm 2025 vừa qua, dù gặp một số khó khăn và trở ngại phải vượt qua, đất nước Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực trong việc thực hiện chương trình hành động và Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1 của Chính phủ Hoàng gia do Samdech Thipadei Hun Manet đứng đầu.

Ông bày tỏ kỳ vọng bước sang năm 2026, năm thứ 3 triển khai thực hiện chương trình hành động của Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ VII, Campuchia sẽ đạt được nhiều thành tựu mới với cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ nhân dân và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Chiến thắng 7/1 năm nay, Vương quốc Campuchia không tổ chức míttinh trọng thể như thông lệ hằng năm, do đang trong tiến trình thực hiện lệnh ngừng bắn với Thái Lan sau cuộc xung đột biên giới hồi tháng trước.

Trong bài xã luận cùng chủ đề xuất bản ngày 7/1, Thông tấn xã Campuchia (AKP) cho biết, tuy sự kiện kỷ niệm Ngày 7/1 năm nay không tổ chức long trọng, nhưng ngày này vẫn là ngày sinh lần thứ hai của nhân dân Campuchia và là ngày lịch sử không thể nào quên, đặc biệt là những thống khổ mà người dân đã trải qua trong 3 năm, 8 tháng, 20 ngày dưới chế độ diệt chủng.

AKP viết: “Tuy lễ kỷ niệm 47 năm Ngày Chiến thắng 7/1 năm nay không tổ chức long trọng như mọi khi, nhưng ý nghĩa và giá trị lịch sử của ngày này vẫn là chỉ dấu cho "sự tái sinh" của nhân dân Campuchia, cũng là lời nhắc nhở về những đau khổ mà đất nước và nhân dân đã trải qua”.