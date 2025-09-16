Hội sách Quốc tế Manila: Thắp sáng những câu chuyện dưới mọi hình thức

Hội sách Quốc tế Manila diễn ra từ ngày 10 đến 14/9 ở Philippines là sự kiện xuất bản thường niên và lâu đời "xứ sở nghìn đảo".

Hội sách quốc tế Manila diễn ra với chủ đề "Thắp sáng: Những câu chuyện dưới mọi hình thức". Ảnh: MIBF.

Hội sách Quốc tế Manila (Manila International Book Fair MIBF) năm 2025 diễn ra từ ngày 10 đến 14/9 tại Trung tâm Hội nghị SMX (thành phố Pasay, Philippines). Đây là sự kiện thường niên lớn nhất và lâu đời nhất về xuất bản ở Philippines, thu hút hơn 160.000 khách tham quan mỗi năm và quy tụ trên 200 đơn vị triển lãm trong và ngoài nước.

Chủ đề Hội sách Manila năm nay mang tên “GET LIT: Stories in Every Form” (Tạm dịch: Thắp sáng: Những câu chuyện dưới mọi hình thức). Ý tưởng này nhấn mạnh câu chuyện không chỉ được truyền tải qua sách in truyền thống, mà còn có thể sống động trong sách điện tử, audiobook, nghệ thuật thị giác, trình diễn và nhiều hình thức sáng tạo khác. Thông điệp của MIBF 2025 là khuyến khích mọi người tiếp cận tri thức ở nhiều định dạng, nuôi dưỡng văn hóa đọc và học tập suốt đời.

Hội sách quốc tế Manila diễn ra với chủ đề "Thắp sáng: Những câu chuyện dưới mọi hình thức". Ảnh: MIBF.

Lễ khai mạc diễn ra ngày 10/9 có sự hiện diện của nhiều nhân vật quan trọng trong ngành xuất bản và giáo dục: Bà Irene Lloren, Chủ tịch Primetrade Asia (đơn vị tổ chức), ông Sheikh Faisal Sheik Mansor, Chủ tịch Hiệp hội Xuất bản ASEAN kiêm Chủ tịch Hội Xuất bản Malaysia; Bà Charisse Tugade, Giám đốc Điều hành Cơ quan Phát triển Sách Quốc gia (NBDB), bà Andrea Flores, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Sách Philippines, bà Cilette Liboro-Co, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục Philippines; ông Dominador Buhain, Chủ tịch Tập đoàn Rex kiêm Chủ tịch Hội xuất bản Philippines, bà Honey de Peralta, Chủ tịch Hiệp hội Đại diện Nhà xuất bản Nước ngoài tại Philippines, ông Jeffrey Javier, Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông Công giáo châu Á.

Sự góp mặt của nhiều lãnh đạo cấp ngành và tổ chức khu vực cho thấy vị thế ngày càng lớn của MIBF trong bản đồ hội sách ASEAN và châu Á.

Trong các ngày diễn ra Hội sách, độc giả được tiếp cận một “bữa tiệc tri thức” đa dạng, từ sách thiếu nhi, giáo trình, tiểu thuyết, sách học thuật, sách nghệ thuật cho đến các ấn phẩm quốc tế. Hội sách Manila cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú như ký tặng tác giả, ra mắt sách mới, tọa đàm, workshop sáng tạo, storytelling (kể chuyện) dành cho trẻ em, giáo viên và người yêu sách. Nhiều đơn vị xuất bản lớn như Adarna House, Anvil Publishing, Fully Booked, National Book Store đều có mặt, mang đến hàng nghìn tựa sách mới và ưu đãi đặc biệt cho bạn đọc.

Các sự kiện diễn ra liên tục mỗi ngày. Số lượng bạn đọc đến rất nhiều và việc mua sách luôn sôi nổi và tập nập. Nhìn cảnh bạn đọc mua sách và đọc sách, ai cũng hạnh phúc và mừng cho sách và văn hóa đọc của Philippines.

Một điểm nhấn đáng chú ý là MIBF 2025 diễn ra trong bối cảnh Philippines chuẩn bị đảm nhận vai trò Khách mời danh dự Guest of Honor của Hội sách lớn nhất thế giới Frankfurt Book Fair 2025, sự kiện sẽ diễn ra vào tháng sau. Đây là cơ hội lịch sử để Philippines giới thiệu văn học, nghệ thuật và văn hóa ra toàn cầu. Khu trưng bày của quôc gia Philippines tại Frankfurt dự kiến rộng 2.000m² với hàng loạt chương trình dịch thuật, giao lưu và biểu diễn nhằm khẳng định sức sống của văn học bản địa trên trường quốc tế.

Sự thành công của MIBF 2025 không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của văn hóa đọc tại Philippines, mà còn phản ánh khát vọng của quốc gia này trong việc xây dựng vị thế xuất bản khu vực, đồng thời lan tỏa thông điệp: dù dưới bất kỳ hình thức nào thì sách và những câu chuyện luôn là nhịp cầu kết nối con người và nền văn hóa toàn cầu.