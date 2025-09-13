'Hội phú bà' trong phim Việt bị chê

Cảnh nhân vật Mỹ Anh cùng dàn phú bà khoe túi hiệu trong bộ phim giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh" đang nhận ý kiến trái chiều.

Trong tập mới đây của bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh, nhân vật Mỹ Anh (Phương Oanh đóng) vì muốn giúp chồng phát triển công việc làm ăn nên đã cố gắng gia nhập hội phu nhân giàu có, gia thế. Trong cảnh cùng các phú bà chụp ảnh, Mỹ Anh cảm thấy tự ti, lép vế khi chỉ dùng chiếc túi Jacquemus giá khoảng 15 triệu đồng. Trong khi đó, những người khác đều dùng túi Chanel, Dior… Sau đó, chiếc túi của Mỹ Anh bị hội phú bà chê thẳng là “kỳ”, “xấu”. Một đàn chị cũng nhắc nhở Mỹ Anh nếu muốn nhập hội thì không thể sử dụng chiếc túi chỉ có vài triệu đồng.

Cảnh phim này gây chú ý khi được đăng tải trên mạng xã hội kéo theo hàng nghìn lượt bình luận. Tuy nhiên, hầu hết ý kiến cho rằng các phú bà trong phim chưa được sang trọng về cách ứng xử, thần thái. Đặc biệt, so với bản gốc 30 chưa phải là hết của Trung Quốc, cảnh này trong Gió ngang khoảng trời xanh được nhận xét là xử lý phô, thiếu tinh tế.

Cảnh gây bàn tán trong Gió ngang khoảng trời xanh.

Ở bản gốc, chi tiết liên quan đến chiếc túi được nhắc thoáng qua. Sau đó, nhân vật Cố Giai (Đồng Dao đóng - bản gốc của Mỹ Anh) bị hội phú bà cắt ra khỏi hình ảnh chụp chung. Cách dựng phim này cho thấy sự thâm thúy. Còn ở phiên bản Việt, cách hành xử của hội phú bà với Mỹ Anh được nhận xét là vô duyên, kém sang.

Bên cạnh đó, trong bản gốc, nhân vật Cố Giai sử dụng túi Chanel khoảng 7.200 USD , còn những người khác dùng túi xách Hermes đắt đỏ. Do đó, nhiều khán giả so sánh với bản gốc.

Gió ngang khoảng trời xanh là phiên bản làm lại từ bộ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc. Phim có sự tham gia của Phương Oanh, Quỳnh Kool, Việt Hoa, Doãn Quốc Đam. Trong phim, Phương Oanh đảm nhận vai Mỹ Anh, người phụ nữ khéo léo, chịu thương, chịu khó, luôn lo toan chu toàn cho gia đình.