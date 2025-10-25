'Hội chợ Mùa thu 2025 là biểu tượng cho sự trưởng thành của đất nước'

Sau phần tổng duyệt Lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục ghé thăm các gian hàng tại Hội chợ. Gian hàng của các nhà xuất bản nằm ngay Sảnh trung tâm, sát với sân khấu lớn. Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên đã giới thiệu các gian hàng của nhà xuất bản với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hội chợ Mùa thu 2025 quy tụ nhiều nhà xuất bản lớn như Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Kim Đồng, các nhà phát hành sách như Đông A, Nhã Nam... Các gian hàng có nhiều ưu đãi lớn cho độc giả nhân dịp Hội chợ.