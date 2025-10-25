Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

'Hội chợ Mùa thu 2025 là biểu tượng cho sự trưởng thành của đất nước'

  • Thứ bảy, 25/10/2025 09:30 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Tối 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự tổng duyệt Lễ khai mạc Hội chợ Mùa thu 2025. Thủ tướng nhận định Hội chợ Mùa thu có vai trò kết nối đa lĩnh vực Việt Nam với quốc tế.

Thu tuong, Pham Minh Chinh, Hoi cho Mua thu, hoi cho cong thuong, buon ban hang hoa, hoi cho anh 1

Tối 24/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), buổi tổng duyệt Lễ khai mạc "Hội chợ mùa Thu 2025 lần thứ Nhất" đã diễn ra. Hội chợ là sự kiện kinh tế - văn hóa "quy mô quốc gia, tầm vóc quốc tế", là nơi kết nối thương mại, giao lưu văn hóa, tăng cường đổi mới sáng tạo. Hội chợ thu hút sự tham gia của hơn 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, 3.000 gian hàng, được đầu tư tổ chức hoành tráng. Hội chợ sẽ khai mạc chính thức vào 20h ngày 25/10.
Thu tuong, Pham Minh Chinh, Hoi cho Mua thu, hoi cho cong thuong, buon ban hang hoa, hoi cho anh 2Thu tuong, Pham Minh Chinh, Hoi cho Mua thu, hoi cho cong thuong, buon ban hang hoa, hoi cho anh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghé thăm để kiểm tra công tác chuẩn bị và dự buổi tổng duyệt Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025. Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP. Hà Nội...
Thu tuong, Pham Minh Chinh, Hoi cho Mua thu, hoi cho cong thuong, buon ban hang hoa, hoi cho anh 4

Các tiết mục diễn ra theo kịch bản chương trình. Lễ khai mạc sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi... Các đoàn nghệ thuật có sự chuẩn bị công phu, kết hợp hiệu ứng âm thanh và sân khấu hoành tráng.

Thu tuong, Pham Minh Chinh, Hoi cho Mua thu, hoi cho cong thuong, buon ban hang hoa, hoi cho anh 5

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận nỗ lực của các đơn vị tổ chức. Thủ tướng nhận định sự kiện có ý nghĩa kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, kết nối văn hóa - khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo, kết nối các vùng miền với nhau, kết nối Việt Nam với quốc tế. "Thời gian từ nay tới mai khai mạc không còn nhiều, tôi đề nghị ban tổ chức và các nghệ sĩ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để thể hiện một văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam", Thủ tướng nhấn mạnh.
Thu tuong, Pham Minh Chinh, Hoi cho Mua thu, hoi cho cong thuong, buon ban hang hoa, hoi cho anh 6

Thủ tướng đánh giá cao các tiết mục vì thể hiện được đặc trưng 3 miền Bắc - Trung - Nam, tuy nhiên đề xuất cần có phần chữ tiếng Anh cạnh tiếng Việt để bạn bè quốc tế theo dõi được. Thủ tướng cũng khuyến khích phần hình ảnh sân khấu sử dụng các cảnh quan thiên nhiên Việt Nam, lồng ghép các hình ảnh gắn với văn hóa phi vật thể đã được UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc) công nhận, hoặc hình ảnh các danh nhân văn hóa thế giới người Việt như Hồ Xuân Hương, Hải Thượng Lãn Ông nhằm tôn vinh và quảng bá giá trị dân tộc.
Thu tuong, Pham Minh Chinh, Hoi cho Mua thu, hoi cho cong thuong, buon ban hang hoa, hoi cho anh 7Thu tuong, Pham Minh Chinh, Hoi cho Mua thu, hoi cho cong thuong, buon ban hang hoa, hoi cho anh 8

Sau phần tổng duyệt Lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục ghé thăm các gian hàng tại Hội chợ. Gian hàng của các nhà xuất bản nằm ngay Sảnh trung tâm, sát với sân khấu lớn. Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên đã giới thiệu các gian hàng của nhà xuất bản với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hội chợ Mùa thu 2025 quy tụ nhiều nhà xuất bản lớn như Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Kim Đồng, các nhà phát hành sách như Đông A, Nhã Nam... Các gian hàng có nhiều ưu đãi lớn cho độc giả nhân dịp Hội chợ.
Thu tuong, Pham Minh Chinh, Hoi cho Mua thu, hoi cho cong thuong, buon ban hang hoa, hoi cho anh 9

Thủ tướng Phạm Minh Chính trải nghiệm sách điện tử tại không gian sách.
Thu tuong, Pham Minh Chinh, Hoi cho Mua thu, hoi cho cong thuong, buon ban hang hoa, hoi cho anh 10Thu tuong, Pham Minh Chinh, Hoi cho Mua thu, hoi cho cong thuong, buon ban hang hoa, hoi cho anh 11

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục ghé thăm các gian hàng lĩnh vực khác tại Hội chợ Mùa thu.
Thu tuong, Pham Minh Chinh, Hoi cho Mua thu, hoi cho cong thuong, buon ban hang hoa, hoi cho anh 12

Không gian sách tại Hội chợ Mùa thu 2025 là nơi tôn vinh hành trình đổi mới của xuất bản Việt Nam trong 40 năm qua, giới thiệu những ấn phẩm sáng tạo, những ấn phẩm với công nghệ xuất bản mới. Không gian sách được đặt ngay tại trung tâm Hội chợ Mùa thu, thể hiện tầm quan trọng của xuất bản và tri thức với công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa đất nước.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một uốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Net dep cua nhung bong hoa noi dau sung hinh anh

Nét đẹp của những bông hoa nơi đầu súng

08:58 20/10/2025 08:58 20/10/2025

0

Trong kháng chiến chống Mỹ, những người phụ nữ Việt Nam “ba đảm đang” có mặt trên khắp các mặt trận. Họ không ngại gian khổ, không tiếc máu xương, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Hang quan lien tiep moc len canh Buu dien TP.HCM hinh anh

Hàng quán liên tiếp mọc lên cạnh Bưu điện TP.HCM

05:49 23/10/2025 05:49 23/10/2025

0

Cà phê, nhà hàng, biển hiệu chợ quần áo... mọc lên ở tòa số 125 Hai Bà Trưng. Tòa nhà được các nhà nghiên cứu đánh giá là "cấu phần thuộc tổng thể khu nhà Bưu điện TP.HCM" và nằm ở vùng lõi di sản đô thị.

Thúy Hạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính Hội chợ Mùa thu hội chợ công thương buôn bán hàng hóa hội chợ Nguyễn Văn Thể triển lãm Việt Nam triển lãm Đông Anh hội chợ nông sản

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý