Chen chân check-in ở quán cafe Hà Nội đầy sách, hoa như Đà Lạt thu nhỏ

  • Thứ sáu, 24/10/2025 15:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Điểm nhấn thu hút các bạn trẻ đến quán cà phê chính là kệ sách cao kịch trần, chứa hàng nghìn cuốn sách, cùng cây xanh và hoa.

Quán cà phê đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng

Quán cà phê Indoor được cải tạo lại từ một căn biệt thự cổ ở Lạc Long Quân, Hà Nội. So với nhiều quán cà phê khác, Indoor Coffee rộng rãi, chia làm nhiều không gian nhỏ. Nhờ vậy, quán có thể phục vụ đa dạng nhu cầu của khách: làm việc, học tập, nghỉ ngơi, đọc sách, chụp hình... Tầng một của quán có hai không gian trong nhà và một không gian lớn ngoài trời, thích hợp để ngồi trò chuyện cùng bạn bè. Cầu thang kiểu cũ dẫn lên tầng 2 là nơi nhiều bạn trẻ chọn để chụp những bức ảnh ấn tượng. Không gian trong nhà, phía sau giá sách khổng lồ là nơi một số bạn ngồi làm việc vì ít khách, vắng vẻ hơn tầng một. Quán còn có không gian rooftop, phù hợp cho các hoạt động thư giãn, nghe nhạc live buổi tối.

Kệ sách khổng lồ tạo điểm nhấn

Không gian tại Indoor Coffee có nhiều cây xanh và hoa cẩm tú cầu, có hồ cá trong sân, rooftop lộng gió khiến nhiều người liên tưởng tới các quán cà phê tại Đà Lạt. Điểm nhấn của quán chính là kệ sách khổng lồ cao chạm trần, đặt tại tầng 2 của căn nhà. Theo chia sẻ của đại diện quán, nơi đây không tự dán nhãn mình là "cà phê sách", những giá sách góp phần tạo nên một không gian nhiều cảm hứng.

Book Space là chuyên mục của Tri Thức - ZNews, nơi những trang sách không chỉ là tri thức mà còn là nguồn cảm hứng cho cuộc sống. Chúng tôi sẽ đưa bạn đến những không gian đọc sách độc đáo, từ quán cà phê ấm cúng, thư viện công cộng đến những phòng sách riêng tư đầy phong cách... Hãy cùng khám phá và tìm cho mình một góc đọc lý tưởng để tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời bên trang sách.

