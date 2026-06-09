Học y ở trường tư có khác trường công?

Khi ngành y đặt nặng yếu tố thực hành, việc có bệnh viện đồng hành trong quá trình đào tạo được xem là một lợi thế đáng kể đối với người học.

Định kiến "học y phải vào trường công" đang dần thay đổi khi các tiêu chuẩn đào tạo ngày càng được siết chặt và đồng bộ giữa các cơ sở giáo dục. Ảnh: Việt Linh.

"Học trường công hay trường tư không phải yếu tố quyết định chất lượng đào tạo ngành y. Điều quan trọng là chương trình đào tạo có đáp ứng chuẩn quy định, sinh viên có môi trường thực hành tốt và được tiếp cận đội ngũ chuyên gia giỏi hay không", Tiến sĩ Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường Đại học Intracom (tiền thân là Đại học Chu Văn An) chia sẻ bên lề lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường, khi nói về định hướng phát triển khối ngành khoa học sức khỏe.

Theo TS Trần Ái Cầm, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Y tế đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy định khá chặt chẽ đối với các chương trình đào tạo nhân lực y tế. Vì vậy, dù là trường công lập hay tư thục, các cơ sở đào tạo đều phải đáp ứng những yêu cầu bắt buộc về chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở thực hành và chất lượng đầu ra.

"Xu thế hiện nay là tất cả chương trình đào tạo đều phải tuân thủ các chuẩn chung. Mỗi trường sẽ xây dựng chương trình theo tầm nhìn và chiến lược riêng, nhưng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của cơ quan quản lý. Vì thế, việc đánh giá chất lượng đào tạo không nên chỉ dựa trên tiêu chí công hay tư", bà nhấn mạnh.

TS Cầm cho biết đây cũng là cơ sở để nhà trường mạnh dạn mở rộng sang lĩnh vực khoa học sức khỏe - một trong những định hướng chiến lược trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Vị hiệu trưởng nhấn mạnh, việc lấn sân sang khối ngành này không chỉ phục vụ tầm nhìn dài hạn của nhà trường, mà còn góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - đơn vị cùng nằm trong hệ sinh thái.

Theo vị hiệu trưởng, các quy định mới của Bộ Y tế, trong đó có những yêu cầu liên quan cơ sở thực hành và tổ chức đào tạo nhân lực y tế, càng cho thấy vai trò quan trọng của mô hình liên kết giữa trường đại học và bệnh viện.

"Đội ngũ giảng viên của nhà trường kết hợp với các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm đang công tác tại bệnh viện sẽ tạo nên môi trường đào tạo toàn diện hơn cho sinh viên. Người học không chỉ được trang bị kiến thức nền tảng mà còn có cơ hội tiếp cận thực tế nghề nghiệp ngay trong quá trình học", bà cho biết.

Hệ thống đào tạo nhân lực y tế đang chứng kiến sự tăng tốc mạnh mẽ của khối tư thục, góp mặt vào danh sách gần 40 cơ sở đào tạo trên toàn quốc. Dù giải được bài toán "khát" chỉ tiêu cho thí sinh, thực tế này lại đặt cơ quan quản lý và người học trước một bài toán hóc búa hơn: Giám sát chất lượng thực hành và điều tiết mức học phí đang có xu hướng phi mã.