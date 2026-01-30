Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có tân giám đốc

  • Thứ sáu, 30/1/2026 17:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chiều 30/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định cán bộ.

Theo quyết định, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Đoàn Minh Huấn cũng kiêm giữ chức: Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Ông Đoàn Minh Huấn, sinh năm 1971, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông Huấn là Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV.

Ông từng có nhiều năm công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập, Phó tổng Biên tập phụ trách, rồi Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tháng 3/2023, ông được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Đến tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tháng 1/2026, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khóa XIV

Ngày 30/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

4 giờ trước

Tổng Bí thư ký Chỉ thị 01 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

19:16 25/1/2026

Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt

Chiều 23/1, tại phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã ra mắt Đại hội.

18:37 23/1/2026

Trước đó, tại Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV

https://tienphong.vn/ong-doan-minh-huan-lam-giam-doc-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-post1817179.tpo

Trường Phong/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đoàn Minh Huấn TP.HCM Tô Lâm Đoàn Minh Huấn Học viện Chính trị Hồ Chí Minh Bộ chính trị Ban Bí thư

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý