Học vấn 'khủng' của dàn MC Thời sự 19h nổi tiếng

Các BTV Thời sự 19h của VTV sở hữu thành tích học vấn ấn tượng khi đạt giải học sinh giỏi quốc gia, tốt nghiệp xuất sắc hoặc sở hữu hai tấm bằng đại học.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) quy tụ nhiều gương mặt dẫn chương trình hội tụ đủ cả sắc vóc lẫn tri thức. Không chỉ gây ấn tượng bởi phong thái đĩnh đạc và hình ảnh trí thức trên sóng, các BTV Thời sự 19h của VTV còn khiến khán giả trầm trồ bởi nền tảng học vấn vững vàng, thành tích nổi bật.

BTV Tuấn Dương

BTV Tuấn Dương là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả truyền hình. Anh được xem là một trong những nam MC, BTV nổi bật nhất của Ban Thời sự VTV. Anh sở hữu nền tảng học vấn vững chắc khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội.

Trước khi gia nhập VTV, BTV Tuấn Dương có thời gian dài đảm nhiệm vai trò biên tập viên và MC tại VTC1, phụ trách nhiều bản tin chính luận. Năm 2014, anh chính thức chuyển về Ban Thời sự VTV.

BTV Tuấn Dương.

BTV Tuấn Dương ghi dấu ấn qua các chương trình của VTV như Thời sự 19h, Việt Nam hôm nay, Chào buổi sáng, Cuộc sống thường ngày, Chiều cuối năm, 90 phút để hiểu. Phong thái đĩnh đạc, thông minh và chất giọng ấm đã giúp anh nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả.

Năm 2022, Tuấn Dương được đề cử và giành chiến thắng hạng mục "Người dẫn chương trình ấn tượng" tại VTV Awards. Không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực truyền hình, nam BTV còn sở hữu tài lẻ mà ít người biết đến là khả năng chơi đàn piano và hát.

BTV Thu Hà

BTV Thu Hà là gương mặt quen thuộc trong chương trình Thời sự 19h của VTV. Cô sinh năm 1988, là cựu học sinh trường Hà Nội - Amsterdam. Cô từng đoạt giải Miss Duyên dáng của năm 2005, giải học sinh thanh lịch thành phố.

Năm 2006, cô đăng ký thi hai trường là Đại học Ngoại thương, Đại học Sân khấu Điện ảnh và đỗ cả hai với số điểm 24, trong đó cô là thủ khoa Khoa diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tuy nhiên, Thu Hà lại theo học tại Đại học Ngoại thương. Cô tốt nghiệp khoa Tài chính Ngân hàng vào năm 2010.

BTV Thu Hà.

Bắt đầu cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam từ khi còn là sinh viên, Thu Hà về công tác tại VTV sau khi ra trường và gắn bó đến tận bây giờ. Thu Hà lần đầu tiên dẫn Thời sự 19h vào năm 2011 khi mới 23 tuổi.

Sau nhiều năm lên sóng, BTV Thu Hà để lại những ấn tượng trong lòng khán giả với lối dẫn dắt nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng không kém phần sắc sảo. Ngoài Bản tin 19h, BTV Thu Hà còn tham gia dẫn dắt các chương trình khác như Chào buổi sáng, Bản tin Bất động sản.

BTV Minh Trang

Dù mới dẫn Thời sự 19h vài năm trở lại đây, Minh Trang để lại dấu ấn bởi lối dẫn điềm tĩnh, hiện đại và giàu năng lượng. Cô tốt nghiệp ngành Biên kịch Điện ảnh - Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Nhờ chữ duyên và đam mê truyền hình, cô theo đuổi con đường báo chí.

BTV Minh Trang.

Tính đến nay, BTV sinh năm 1987 có 18 năm gắn bó với VTV, trong đó hơn 10 năm đảm nhận vị trí dẫn Thời sự.Nữ BTV còn được cho là đã hoàn thành bằng thạc sĩ và đang giảng dạy tại khoa Truyền hình, ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Ngoài ra, nữ BTV cũng từng khiến nhiều người bất ngờ khi công diễn vở kịch Đỉnh cao và vực sâu với vai trò là tác giả kịch bản. Sản phẩm của cô khi ấy nhận được rất nhiều lời ngợi khen.

BTV Linh Thủy

BTV Linh Thuỷ được xem là người dẫn Bản tin Thời sự 19h trẻ nhất hiện tại. Trước đó, cô từng là gương mặt quen thuộc của khán giả ở một số chương trình bản tin thời sự khác như Chào buổi sáng, Studio 3... Bởi thế, dù trẻ tuổi, khi lên sóng cô vẫn rất tự tin và bản lĩnh.

Được biết, trước khi làm BTV truyền hình, Linh Thủy sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng. Ngay từ thời phổ thông, Linh Thủy đã để lại dấu ấn khi giành giải Nhì học sinh giỏi Văn cấp quốc gia năm 2010. Sau đó, cô theo học Đại học Ngoại Thương Hà Nội, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, chương trình Chất lượng cao.

BTV Linh Thủy.

Linh Thủy tiếp tục khẳng định bản thân và trở thành thủ khoa thạc sĩ Điều hành cao cấp EMBA của ngôi trường danh tiếng này vào năm 2018. Một số thông tin cho biết cô đã hoàn thành chương trình thạc sĩ vào tháng 5/2020.

Khi đứng trước lựa chọn đi du học hay tìm kiếm cơ hội trong nước, Linh Thủy quyết định dự tuyển vào Ban Thời sự - VTV vào năm 2014. Cánh cửa mở ra, cô trúng tuyển và gắn bó với công việc tại VTV cho đến hôm nay.

BTV Khánh Trang

Khánh Trang là một trong những BTV quen thuộc của chương trình Thời sự 19h trên VTV. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị Du lịch - Khách sạn, Đại học Ngoại thương. Năm 2005, vượt qua gần 1.000 thí sinh trong cuộc thi tuyển “Người dẫn chương trình truyền hình” do Đài Hà Nội tổ chức, cô chính thức bước chân vào lĩnh vực truyền hình.

Trong 8 năm làm việc tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội (2005-2013), Khánh Trang từng trải qua nhiều vị trí từ phóng viên, biên tập viên đến tổ chức sản xuất. Cô tham gia sản xuất và dẫn các chương trình đa dạng về chính luận, văn hóa - xã hội, thể thao, truyền hình thực tế.

BTV Khánh Trang.

Năm 2014, Khánh Trang chuyển sang VTV, bắt đầu dẫn Chào buổi sáng trên VTV1. Ngày 2/2/2017, cô trở thành BTV dẫn bản tin Thời sự 19h, thay thế các BTV kỳ cựu và nhanh chóng được khán giả đón nhận. Năm 2019, Khánh Trang được đề cử giải Ấn tượng VTV ở hạng mục Dẫn chương trình ấn tượng.

Khánh Trang được yêu mến nhờ lối dẫn chuyên nghiệp, giọng nói truyền cảm và hình ảnh thanh lịch, duyên dáng. Cô là BTV hiếm hoi không dùng tên thật khi dẫn chương trình trên sóng truyền hình.

BTV Quốc Anh

BTV Quốc Anh được khán giả nhớ đến với lối dẫn rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu. Anh tốt nghiệp Đại học Hà Nội với hai bằng cử nhân Ngôn ngữ Trung và Ngôn ngữ Anh. Từ năm thứ ba đại học, Quốc Anh bắt đầu theo đuổi song ngành, thể hiện năng khiếu nổi bật về ngoại ngữ qua khả năng thuyết trình, phản xạ chuyển đổi ngôn ngữ nhanh, cùng kỹ năng biên tập và truyền tải thông tin logic.

Nhờ năng lực biên tập tốt cùng khả năng sử dụng ngoại ngữ vượt trội, anh nhanh chóng được tín nhiệm dẫn dắt các chương trình lớn của VTV như Chào buổi sáng.

BTV Quốc Anh.

Bên cạnh vai trò MC và biên tập viên, Quốc Anh thường đảm nhận phiên dịch trong các buổi thuyết trình của chuyên gia quốc tế và phần hỏi đáp với doanh nghiệp bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Ngoài công việc tại VTV, anh còn là giảng viên bộ môn Biên tập nội dung và Talkshow tại các khóa đào tạo kỹ năng mềm.

Ở hậu trường, Quốc Anh được đồng nghiệp nhận xét là thân thiện, chịu khó học hỏi và luôn cầu tiến trong nghề.