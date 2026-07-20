Học vấn bất ngờ của Quả bóng vàng World Cup 2026

Đại học Jaume I (UJI), trường đại học công lập tại thành phố Castelló de la Plana (Tây Ban Nha), là nơi Quả bóng vàng World Cup 2026 Rodri theo học và hoàn thành chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh. Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng là một trong số ít ngôi sao bóng đá vẫn kiên trì theo đuổi việc học đại học trong những năm đầu của sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Điều này không chỉ mang lại tấm bằng cử nhân mà còn góp phần định hình tư duy và cuộc sống của ngôi sao bóng đá sinh năm 1996. Ảnh: Reuters.

Rodri theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Jaume I trong suốt bốn năm. Anh vừa tập luyện, thi đấu, vừa sắp xếp lịch học vào buổi chiều, sinh hoạt tại ký túc xá như các sinh viên khác và hoàn thành chương trình vào năm 2021. Tiền vệ người Tây Ban Nha từng gọi thời gian đại học là "khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời", bởi việc học giúp anh cân bằng áp lực từ bóng đá chuyên nghiệp, mở rộng các mối quan hệ và có thêm góc nhìn về cuộc sống. Đây cũng là nơi Rodri gặp bạn đời Laura, khi cô đang theo học ngành Y. Ảnh: Manchester United.

Được thành lập năm 1991, Đại học Jaume I là trường đại học công lập duy nhất của tỉnh Castelló và cũng là trường nằm ở cực bắc của Cộng đồng Valencia. Trường được đặt theo tên Vua Jaume I, người sáng lập Vương quốc Valencia. Chỉ sau hơn ba thập kỷ phát triển, UJI đã trở thành một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu quan trọng của khu vực, góp phần đưa Castelló từ một thành phố công nghiệp trở thành đô thị đại học năng động với sức ảnh hưởng ngày càng lớn về giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Ảnh: UJI.

Toàn bộ hoạt động đào tạo của UJI được tổ chức trong một khuôn viên rộng khoảng 176.000 m². Điểm nhấn của trường là Jardí dels Sentits (tạm dịch: Khu vườn của các giác quan) rộng khoảng 13.000 m², bao quanh bởi các tòa nhà giảng dạy, nghiên cứu và quản lý. Không gian xanh cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại phản ánh triết lý giáo dục mà trường theo đuổi, gồm học tập suốt đời, giáo dục toàn diện, thúc đẩy sự tham gia vào tiến bộ xã hội và tôn trọng môi trường. Ảnh: UJI.

Hiện, Đại học Jaume I đào tạo 35 chương trình cử nhân, 46 chương trình thạc sĩ chính quy, 21 chương trình thạc sĩ do trường phát triển và 34 chương trình chuyên sâu. Trường có khoảng 14.300 sinh viên, quy mô vừa phải giúp người học nhận được sự hỗ trợ và tương tác trực tiếp với giảng viên, đồng thời tránh tình trạng quá tải thường gặp tại nhiều trường đại học lớn. Trong hơn 30 năm hoạt động, UJI đã đào tạo hơn 22.000 sinh viên tốt nghiệp và xây dựng được nền tảng nghiên cứu với nhiều dự án hợp tác về nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo (R&D&I). Ảnh: UJI.

Quốc tế hóa là một trong những định hướng nổi bật của Đại học Jaume I. Trường tham gia đầy đủ các chương trình hợp tác giáo dục của Liên minh châu Âu, đồng thời là thành viên Chương trình Hợp tác Liên đại học của Chính phủ Tây Ban Nha. UJI hiện có mạng lưới hợp tác với hơn 300 trường đại học trên thế giới và thường xuyên tiếp nhận sinh viên quốc tế thông qua các chương trình trao đổi. Nhà trường định vị mình là một cộng đồng giáo dục cởi mở với thế giới, lấy đổi mới và hợp tác quốc tế làm động lực phát triển. Ảnh: UJI.

Bên cạnh chất lượng đào tạo, UJI cũng duy trì mức học phí tương đối thấp nhờ chính sách hỗ trợ của Chính quyền vùng Valencia. Học phí chương trình cử nhân khoảng 700-1.300 euro mỗi năm, trong khi các chương trình thạc sĩ có mức khoảng 2.100-2.500 euro mỗi năm. Với sinh viên ngoài Liên minh châu Âu không có quyền thường trú, học phí có thể cao hơn tùy chương trình đào tạo nhưng vẫn ở mức cạnh tranh so với nhiều trường đại học công lập tại châu Âu. Ảnh: UJI.

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