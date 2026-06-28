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Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn

Cuốn sách là những tâm sự về tình yêu, giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Muốn có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu và biết mình phải làm thế nào để yêu một cách tỉnh táo và thông minh.

Xuất bản

'Học thuyết Lọ Lem' khiến nhiều cô gái vỡ mộng trong hôn nhân

  • Chủ nhật, 28/6/2026 19:08 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Hôn nhân không phải là chặng cuối của tình yêu. Nó giống cánh cửa mở ra hướng đi mới, nhiều thử thách hơn trong cuộc sống, đòi hỏi cả hai phải bao dung và trưởng thành.

Hon nhan anh 1

Câu chuyện cổ tích về nàng Lọ Lem khiến nhiều cô gái ôm ảo mộng tình yêu vào hôn nhân. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Lọ Lem (2015).

Trong suốt những năm đầu đời, tôi không thể nói rằng mình nghĩ được nhiều chuyện xa xôi hơn chuyện hôn nhân, và tôi thấy rất nhiều phụ nữ mình huấn luyện cũng vậy. Chúng ta rơi vào lưới tình với kỳ vọng nó giống như câu chuyện cổ tích, thậm chí chẳng có ai trong chúng ta dừng lại để tự hỏi liệu nàng Lọ Lem có hạnh phúc sau khi nói “Con đồng ý” không.

Tôi không tự hỏi bản thân liệu mối tình đầu của tôi có giúp tôi trưởng thành, liệu anh ấy có trở thành một người cha tốt; tôi cũng chẳng muốn biết làm cách nào chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua những vấn đề trong cuộc sống hay những niềm tin tâm linh của anh ấy là gì.

Thay vào đó, tôi chỉ nhìn vào những gì mà anh thể hiện ra ngoài. Không phải tôi lờ đi bất cứ thứ gì xa hơn thế; vì điều đó chưa phải một phần trong mức độ hiểu biết của tôi thời điểm ấy - đó không phải cách tôi nghĩ về mình và cuộc sống của tôi.

Trong giai đoạn tình yêu cổ tích này, chúng tôi không ngồi xuống tự chất vấn liệu chúng tôi có đang sống cuộc đời tốt đẹp nhất hay không và chúng tôi chắc chắn là chưa hề nghĩ đến mục đích sống của mình.

Ngay cả trong rất nhiều bộ phim yêu thích, ví dụ như Good Deeds, chúng tôi cũng chẳng nghe ai nói đến việc chia sẻ những mục tiêu hay mục đích chung như một phần trong mối tình của họ. Không hề, chỉ có “hoàng tử” - người đàn ông giải cứu thiếu nữ đang gặp hoạn nạn và tuân giữ các vai trò giới tính theo truyền thống - mà chúng ta được dạy để tin tưởng và kỳ vọng trong cuộc đời.

Chính niềm tin rằng tình yêu là tất cả những gì chúng ta thực sự cần và có một mối tình với người khác là thứ mà ta nên khát khao.

Chẳng hạn, Rachel tin rằng cô đã có được tình yêu vĩnh cửu. Cô gặp được người đàn ông này khi đi du học, và anh ta dường như giống với tất cả những chuẩn mực cô muốn ở người bạn đời. Sau khi tốt nghiệp, họ kết hôn và có với nhau một mặt con, cuộc đời tưởng chừng như đã viên mãn - cho đến khi cô không thể nào lờ đi sự thật không phải thế.

Trong trường hợp của Rachel, cô bị lún sâu vào tư tưởng phải kết hôn, có ngôi nhà và những đứa trẻ, đến nỗi cô hoàn toàn bỏ qua con người thật của chồng cô và hành vi thiếu lành mạnh hiện diện trong một thời gian dài.

Thành thử trong trường hợp của Rachel, cô tin vào câu chuyện cổ tích của mình, về mối tình trăm năm hạnh phúc, chỉ là nó không kéo dài như cô nghĩ.

Dù “hạnh phúc mãi mãi” thực sự là đức tin không hề bất ngờ, không đi chệch khỏi kế hoạch, không có thất vọng, và chắc chắn không có nỗi thống khổ, dù chúng ta có thể hiểu được điều đó và đồng ý rằng nó thiếu độ tin cậy bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng chẳng ai có thể làm được gì để ngăn cuộc sống không diễn ra.

Sự thật là, “hạnh phúc mãi mãi” không phải là dạng thức tối cao của tình yêu mà chúng ta có thể trải nghiệm. Thực sự thứ chúng ta hy vọng không phải là có được cảm giác mọi thứ đều hoàn hảo và không bao giờ sai lầm, mất mát, mà là có người nắm tay ta trong bóng tối và giúp ta nhìn thấy ánh sáng; người lúc nào cũng ở bên cạnh săn sóc ta khi ta ốm đau và nhiều ngày liền chỉ mặc nguyên một chiếc quần thể thao.

Điều chúng ta thật sự mong mỏi từ tình yêu không hẳn là người mà chúng ta có thể viết nên một tình yêu như cổ tích, mà đúng hơn là người mang điều màu nhiệm vào cuộc sống thường ngày và những khó khăn trong đời mà chúng ta đều đang đối mặt.

Kate Rose/ Huy Hoàng & NXB Phụ nữ Việt Nam

Hôn nhân Hôn nhân Lọ Lem Cổ tích Ảo mộng Lưới tình

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