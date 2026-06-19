Cha mẹ chính là hình mẫu để nhiều người tìm kiếm bạn đời

Nhiều người lấy cha hoặc mẹ để làm "hình mẫu" cho việc lựa chọn bạn đời. Người hôn phối của họ có thể là hình mẫu mà cha mẹ hướng đến cho con cái từ lúc mới lớn.

Tính cách của cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định chọn bạn đời của con cái. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Cô dâu hào môn.

Chúng ta vẫn chưa biết rằng ta có thể đạt được thỏa nguyện khi đưa ra những lựa chọn của riêng mình hệt như khi ta làm theo những điều mà chúng ta từng bị tác động.

Thực tế, trong cuộc tình này, chúng ta thường không đặt câu hỏi bản thân mình là ai; thậm chí đó không phải là điều nằm trong tầm ngắm của chúng ta vì chúng ta cho rằng mình đã hiểu được mọi thứ rồi.

Chúng ta cảm thấy mình đang lớn lên, trưởng thành giống như những người khác trong các nhóm xã hội của chúng ta, làm những việc giống nhau, đưa ra những lựa chọn tương tự nhau. Bố mẹ chúng ta giống người mà ta đang hẹn hò, thế nên thực tế có vẻ như không khác hơn là mấy.

Thường thì, mặc dù người bạn tâm giao là một nhân vật quan trọng trong cuộc đời ta, họ lại tựa như những người từng nuôi dạy chúng ta, dù là cha, mẹ hay những thành viên khác trong gia đình.

Người bạn tâm giao thường là người mà chúng ta cho là đang sở hữu mọi phẩm chất tích cực của cha mẹ ta, và nó là nguồn gốc của câu châm ngôn cổ rằng chúng ta cưới một người đàn ông giống như cha mình hay một người phụ nữ y hệt mẹ mình.

Đây là mối tình đầu của ta, là mối tình duy nhất mà chúng ta biết, vì thế chúng ta thật lòng yêu người có bản chất giống như mối quan hệ đầu đời của chúng ta: những người chăm sóc chúng ta, dù đó là cha mẹ hay một ai khác từng nuôi dưỡng chúng ta.

Mô thức tìm kiếm những phẩm chất của họ trong mối tình đầu của chúng ta luôn luôn hiện hữu bất kể yếu tố sinh học đi kèm. Đó là những gì chúng ta biết và vì thế cũng là những gì chúng ta tiếp tục. Nó mang lại cho ta cảm giác rất thỏa mãn vì chỉ có mối tình tâm giao mới giúp ta có cảm giác như mình đang tuân theo những quy tắc mà ta từng nhận được về tình yêu và cuộc sống.

Điều này có lẽ là một trong những lý do chính giải thích tại sao chúng ta có thể thấy khó chia tay người bạn tâm giao của mình: một khi chúng ta hiểu ra chẳng có quy tắc thật sự nào cho tình yêu, chúng ta bắt đầu chất vấn những điều mà ta đã biết.

Thường là lúc ban đầu chúng ta tự thuyết phục bản thân về cuộc sống hạnh phúc trăm năm; chúng ta tự thuyết phục mình tin vào đủ mọi lý do để duy trì mối quan hệ này, để không đi chệch khỏi kế hoạch và cuối cùng là tiếp tục theo đuổi ảo tưởng mà chúng ta có cho cuộc đời mình.

Tuy nhiên, đây thật sự là ảo tưởng mà chúng ta từng được dạy nên có trong đời - không hẳn là điều chân thực với chúng ta.