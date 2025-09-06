Học sinh lớp 6 tử vong sau khi va chạm với xe thu gom rác

Một học sinh lớp 6 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã tử vong sau khi va chạm với xe lấy rác trong trường.

Chiều 6/9, lãnh đạo UBND phường Thành Nhất (Đắk Lắk) xác nhận, một học sinh lớp 6 của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên vừa gặp nạn trong trường và đã tử vong.

Hiện trường vụ va chạm khiến em học sinh lớp 6 tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an phường Thành Nhất và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông V.A.S. (41 tuổi, trú Lâm Đồng) lái xe ô tô mang biển số 47C-221.13 chở theo hai người khác thu gom rác tại khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên.

Khi đang thu gom rác trong khuôn viên trường, xe chở rác đã va chạm với em T.M.T. (học sinh lớp 6). Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng em T. đã tử vong.