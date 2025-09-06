Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Học sinh lớp 6 tử vong sau khi va chạm với xe thu gom rác

  • Thứ bảy, 6/9/2025 20:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một học sinh lớp 6 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã tử vong sau khi va chạm với xe lấy rác trong trường.

Chiều 6/9, lãnh đạo UBND phường Thành Nhất (Đắk Lắk) xác nhận, một học sinh lớp 6 của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên vừa gặp nạn trong trường và đã tử vong.

Lop 6 tu vong anh 1

Hiện trường vụ va chạm khiến em học sinh lớp 6 tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an phường Thành Nhất và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông V.A.S. (41 tuổi, trú Lâm Đồng) lái xe ô tô mang biển số 47C-221.13 chở theo hai người khác thu gom rác tại khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên.

Khi đang thu gom rác trong khuôn viên trường, xe chở rác đã va chạm với em T.M.T. (học sinh lớp 6). Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng em T. đã tử vong.

Bắt cóc làm thịt ăn, 9 học sinh ở Gia Lai nhập viện cấp cứu

Sau khi ăn thịt và trứng cóc, 9 học sinh ở xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) bị ngộ độc và phải chuyển đến Bệnh viện Nhi Gia Lai cấp cứu.

27:1594 hôm qua

Chở con đi tìm trọ, hai mẹ con bị cuốn vào gầm xe tải ở TP.HCM

Điều tra ban đầu cho biết, hai nạn nhân là mẹ con. Người mẹ đang chở con gái sinh năm 2006, vừa đậu đại học, đi tìm nhà trọ để nhập học thì gặp nạn.

15:08 3/9/2025

Những cuộc truy lùng sói rừng bất thành ở Điện Biên

Giữa tháng 7, thông tin sói rừng xuất hiện trở lại, giết chết hơn 50 con trâu, bò ở Điện Biên là sự kiện chấn động về đa dạng sinh học và an ninh trật tự trên địa bàn.

07:25 29/8/2025

