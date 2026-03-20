Học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh phải vào bệnh viện

Một học sinh lớp 4 trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, bị giáo viên chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh vào tay, dẫn đến chấn thương phải nhập viện.

Cháu Trần Lê Anh Th. đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược Huế.

Theo phản ánh của gia đình, trong buổi học ngày 19/3, em Trần Lê Anh Th. học sinh lớp 4 trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, quên mang một quyển vở. Em Th. sử dụng vở nháp để chép bài và dự định về nhà sẽ chép lại.

Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm đã dùng thước đánh trúng vào khuỷu và bàn tay học sinh, làm sưng tím. Đáng chú ý, vị trí em Th. bị đánh, trước đây đã từng bị gãy và đã phẫu thuật.

Tối cùng ngày, gia đình đưa em đến Bệnh viện Đại học Y Dược Huế kiểm tra. Kết quả, học sinh này bị gãy mỏm khuỷu xương trụ phải và hiện được theo dõi, điều trị. Sự việc xảy ra ngay trước kỳ thi giữa kỳ, phụ huynh lo ngại sẽ ảnh hưởng đến việc học tập cũng như tâm lý của học sinh.

Bà Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Ninh, cho biết nhà trường đã tổ chức họp với các bên liên quan để xác minh thông tin.

Ban giám hiệu nhà trường cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên học sinh và gia đình. Giáo viên chủ nhiệm không có ác ý hay hành vi trù dập hoặc hành hung học sinh.

Theo bà Nguyễn Ngọc Minh Trang, có thể do phương pháp giáo dục chưa phù hợp và có sự nóng vội, thiếu kiềm chế trong áp dụng hình thức kỷ luật học sinh:

“Nhà trường có triển khai cuộc họp trao đổi với cháu để nắm bắt thêm thông tin. Qua trao đổi, phía gia đình khẳng định cô Hạnh (giáo viên chủ nhiệm) không có ác ý, hay trù dập cháu. Có thể do hình thức, cách giáo dục của cô chưa phù hợp, vì sự nôn nóng do cháu ít hợp tác với cô, đặc biệt là vở viết, bài tập cháu không hoàn thành”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, để xử lý theo quy định.