Học sinh Hà Nội rạng rỡ bước vào kỳ thi lớp 10 'đông kỷ lục'

6h15 ngày 30/5, hàng trăm thí sinh đổ về điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa, Hà Nội ). Sáng nay, các em sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 THPT công lập “đông kỷ lục” trong 10 năm đổ lại đây. Thời tiết mát mẻ, tạo thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh di chuyển trong ngày thi đầu tiên.

Không khí vừa hồi hộp vừa rộn ràng. Nhiều thí sinh xuất hiện với tâm trạng thoải mái, nụ cười rạng rỡ sau chặng đường ôn tập dài.

Nhà cách điểm thi khá xa, từ 5h45, hai mẹ con Nguyễn Mạnh Dũng (học sinh trường THCS Xuân La) đã bắt đầu di chuyển. Ngồi sau xe, nam sinh liên tục được mẹ động viên, khích lệ. Vì thế, Dũng bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin nhất. “Em đã ôn luyện rất kỹ, làm nhiều đề thi thử nên tin rất chắc chắn với kiến thức của mình bây giờ”, Dũng cho biết em đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Yên Hòa - trường top đầu Hà Nội - nên đặt mục tiêu trên 27 điểm.

Những cái ôm động viên, cái vỗ vai của phụ huynh, những lời chúc may mắn liên tục vang lên trước giờ các sĩ tử “vượt vũ môn”.

Không khí bên trong điểm thi cũng không kém phần khẩn trương. Nhiều học sinh tranh thủ bàn luận, dự đoán đề thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi này. Đôi bạn thân Nguyễn Bảo Anh và Lương Ngọc Thùy Dương (trường THCS Ngô Sĩ Liên) cho biết đã luyện hơn 50 đề Văn nên bước vào phòng thi với tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức. Cả hai kỳ vọng đề thi sẽ vào tác phẩm truyện bởi đây là dạng bài các em tự tin hơn sau quá trình ôn tập. Hai nữ sinh nhắc nhau coi đây “như kỳ thi học kỳ” để giảm áp lực.

“Cố lên, thi tốt nhé!”, “Làm bài cẩn thận, đừng để sai lỗi lặt vặt”, “Cố gắng hết mình là được”. Khánh An (học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm) nhắn nhủ người bạn thân Quỳnh An trước giờ vào phòng thi. Ngữ văn là môn thế mạnh, các lần thi thử đều đạt 8,5-9 điểm nên cả hai nữ sinh đều rất tự tin. Sau cái ôm động viên, cả hai nhanh chóng chỉnh lại giấy tờ, kiểm tra vật dụng rồi nhanh chóng về phòng thi của mình. “Em đã sẵn sàng!”, Quỳnh An dõng dạc.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó hơn 124.000 em đăng ký thi lớp 10 công lập. Với chỉ tiêu khoảng 82.600, tỷ lệ có suất học là hơn 56% so với số tốt nghiệp. Vì vậy, bên cạnh sự tự tin, không ít thí sinh tỏ ra hồi hộp, lo lắng.

Nhiều em tranh thủ mở tập ghi đề cương để xem lại lần cuối. Có em đứng nép dưới bóng cây, lẩm nhẩm kiến thức, có em ngồi trên xe máy của bố mẹ, mắt không rời cuốn vở chi chít chữ.

Là địa phương có số thí sinh dự thi vào THPT đông nhất cả nước, để phục vụ kỳ thi, Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi chính thức với hơn 5.300 phòng thi, huy động 17.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi.

Các hội đồng thi bố trí một khu vực riêng, cách xa các phòng thi tối thiểu 25 m để các thí sinh gửi đồ trước khi vào. Các thùng đựng đều được phân theo phòng, tránh làm thất lạc đồ của thí sinh. Trước giờ thi, thầy cô liên tục nhắc nhở các em để balo, điện thoại, vật dụng bị cấm bên ngoài để không vi phạm quy chế thi.

7h, hầu hết thí sinh đã vào phòng thi, khu vực trước cổng trường dần thưa người. 8h, các em sẽ làm bài thi đầu tiên - môn Ngữ văn. Thí sinh sẽ làm bài thi tự luận trong thời gian 120 phút. 14h chiều cùng ngày, sĩ tử sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 31/5, các em làm bài thi môn Toán, thời gian làm bài là 120 phút. Học sinh đăng ký trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Thí sinh lưu ý ở mỗi buổi thi, các em phải có mặt ở phòng thi lớp 10 đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi đó.

Trong ánh nắng đầu hè, nhiều cha mẹ học sinh vẫn nán lại phía ngoài điểm thi, thấp thỏm chờ đợi, dõi theo từng bước chân của con em. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết Hà Nội, Sở GD&ĐT đã có phương án hỗ trợ y tế tại các điểm thi. Đồng thời, các xã, phường cũng bố trí các điểm, khu vực chờ phù hợp cho người nhà thí sinh.

