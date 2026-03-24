Học quản trị ước mơ

Để ước mơ thành hiện thực, chúng ta có cả một hành trình dài ở phía trước. Trong suốt quá trình ấy, lên kế hoạch và hành động để "quản trị giấc mơ" là điều cần thiết.

Để thực hiện được ước mơ, chúng ta cần nỗ lực và hành động quyết đoán.

Dù bạn muốn giảm cân, viết một cuốn sách, xuất hiện trên TV hay đi vòng quanh thế giới để diễn thuyết, thì bạn vẫn là người quản lý mơ ước của mình. Có thể bạn muốn sở hữu căn nhà của riêng mình, lấy bằng đại học, hay cứu vãn cuộc hôn nhân lay lắt. Có thể bạn muốn bắt đầu việc kinh doanh nhỏ trên một trang mạng. Dù là gì, dù to hay nhỏ, vĩ đại hay đơn giản,không ai quan tâm đến nó nhiều như bạn!

Cho dù gia đình bạn luôn ủng hộ. Cho dù bạn có nhóm bạn thân tuyệt vời nhất trên đời. Cho dù chồng bạn là người khuyến khích điều đó, nâng đỡ tinh thần cho bạn và là fan hâm mộ số một của bạn... Cho dù như vậy thì, các cô gái, họ sẽ không mong muốn nó nhiều như bạn.

Nó không khiến họ thao thức mỗi đêm. Nó không đốt lên ngọn lửa trong tâm hồn họ.

Nó là ước mơ của bạn.

Nó là điều bạn đặc biệt ao ước, là điều mà trái tim bạn đã khao khát từ rất lâu trước khi bạn ý thức được. Bạn muốn trông thấy nó kết trái chứ? Vậy thì, bạn phải hiểu rằng không ai có thể lấy nó khỏi bạn, cũng không ai có thể giúp bạn đạt được nó.

Bạn phải quyết định theo đuổi mơ ước điên cuồng nhất của mình. Không quan trọng nó là gì. Không quan trọng nó đơn giản hay vĩ đại. Không quan trọng liệu nó có nực cười với người khác hay có thể quá dễ dàng...

Đó là ước mơ của bạn, và bạn được phép theo đuổi nó, không phải vì bạn đặc biệt hơn hay tài năng hơn hay có nền tảng gia đình vững vàng hơn, mà bởi bạn xứng đáng được mong muốn nhiều hơn nữa.

Bởi quá khứ không thể sai khiến tương lai.

Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Bắt đầu ngay bây giờ, ngay giây phút này, và hứa với bản thân, và hứa với tôi rằng bạn sẽ đạt được những điều to lớn.

Bạn có muốn điều to lớn cho cuộc đời mình? Bạn không đạt được nó chỉ bằng việc nói “Có”.

Nói “Có” là điều dễ dàng. Bạn sẽ đạt được vì không từ bỏ khi nghe từ “Không”.

Cần có sự táo bạo để bạn dám bỏ ngoài tai những gì người khác, ngay cả các chuyên gia, đang nói với bạn. Tôi không có ý nói là bạn cần phải trở nên ngạo mạn hoặc thiếu tôn trọng; tôi chỉ có ý là bạn nên theo đuổi mục tiêu của mình, bất kể những gì đã, đang hay sẽ xảy đến trên con đường bạn đi.