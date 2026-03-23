Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Này cô gái thức tỉnh đi

Cuốn sách là lời kêu gọi dứt khoát và mãnh liệt, mở mang tầm mắt của bạn về một lối sống nhiều đam mê, hối hả và mãn nguyện. Bởi chính bạn chứ không phải ai khác là người chịu trách nhiệm lớn nhất về hạnh phúc của bản thân.

Xuất bản

Điều tệ hơn thất bại

  • Thứ hai, 23/3/2026 14:04 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Tệ hơn thất bại chính là buông xuôi. Muốn hiện thực hóa ước mơ, bạn phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Có thể nhiều lần thất bại sẽ đến trước thành công, đừng vì thế mà buông bỏ hy vọng.

Buông xuông và từ bỏ ước mơ còn tệ hơn thất bại. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Love alarm.

Tôi phải mất mười ba năm làm việc để gầy dựng công ty như ngày hôm nay và không năm nào trong số đó là phí hoài hay kém quan trọng. Tôi mất mười ba năm thu nhặt kiến thức cùng trải nghiệm để viết nên chương sách này. Tôi cần thất bại trong những lần nói chuyện trước công chúng, cần mắc nhiều lỗi hết lần này đến lần khác để học cách làm tốt hơn.

Tôi cần phải viết những bản thảo tệ hại chưa bao giờ hoàn thành, và một bản thảo không ai muốn mua. Tôi cần nỗ lực tìm đường vào ngành xuất bản và mất vài năm để được nhiều người biết đến trước khi có cơ hội được đề nghị viết một cuốn sách.

Tôi cần trải qua những khó khăn cá nhân, những lần ngã lòng thất chí, cả những lần bị từ chối. Tất cả để tôi có thể ở đây và nói với bạn: “Giấc mơ của bạn đáng để bạn chiến đấu cho nó, và dù không kiểm soát được những gì cuộc sống ném vào bạn, bạn có thể kiểm soát được cuộc chiến”.

Lý do cuối cùng để mọi người từ bỏ ước mơ của họ là gì?

Những tổn thương xảy ra trên bước đường của bạn. Thảm họa như thiên tai, hỏa hoạn,... là một cái cớ to lớn. Ly hôn hoặc bệnh tật hoặc điều gì đó tệ hơn nữa có thể xảy đến với bạn, hoặc đôi khi chính những điều tủn mủn trong cuộc sống cứ thế nhấn chìm mục tiêu của bạn.

Khi chọn từ bỏ, một phần nào đó trong ta có thể thở phào tự nhủ: “Rồi, không ai có thể trông mong gì khác ở mình nữa, mình còn đứng vững được như vầy đã là một phép lạ rồi”.

Hãy để tôi dành ra đôi phút nói với những bạn đang đối mặt hoặc cố vượt qua những đau đớn: Bạn ngồi đây là một điều kỳ diệu. Bạn đang làm hết mình để chiến đấu vượt qua nó. Bạn là một chiến binh mạnh mẽ vì bạn vẫn ở đây sau bao nhiêu thử thách, nhưng giờ thì bạn không dám sử dụng nguồn sức mạnh bạn đã rất vất vả mới có được sao?

Đó là những câu chuyện quan trọng nhất mà tôi muốn chia sẻ.

[...]

Khi có tiếng nói bảo với bạn rằng “quá tốn thời gian”, bạn quá “mập, già, mệt mỏi, yếu đuối” cho điều nào đó, hay tổn thương của bạn quá to lớn,... bạn biết chúng đang thật sự thì thầm điều gì trong tai bạn không?

Từ bỏ.

Bạn đã sẵn sợ hãi, bạn đã sẵn nghi ngờ bản thân, và khi ai đó hay điều gì đó đến và nói ra chính xác điều bạn đang vương vấn, bạn nghĩ Ừ, đó cũng là những gì mình nghĩ. Mình từ bỏ.

Hãy nhìn lại những ước mơ bạn đã viết ra trên giấy khi bắt đầu chương này. Và giờ hãy nghe tôi:

Bạn không được phép từ bỏ!

Xin lỗi, tôi sẽ không chấp nhận cho bạn từ bỏ! Xin lỗi, tôi sẽ lấy đi uy lực của những người hay những hoàn cảnh đang khống chế ý chí của bạn.

Bạn nghĩ chuyện không dễ như thế? Tất nhiên là dễ. Tất cả cũng chỉ là cách nhìn thôi mà, phải không? Trong góc nhìn của bạn, điều đang kìm giữ bạn là thứ gì đó to lớn, tệ hại và đáng sợ, nhưng bạn biết không, những chướng ngại này chỉ có thực đối với những ai tin chúng mà thôi.

Tất cả đang nằm trong tay bạn. Mọi thứ xảy ra hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Có điều này khá là khó nuốt, nhưng tôi vẫn sẽ nói với bạn ngay bây giờ: Không ai bận tâm về ước mơ của bạn nhiều như bạn cả. Không bao giờ có.

Rachel Hollis/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

    Đọc tiếp

    Dieu khien nhieu nguoi nuoi tiec khi con tre... hinh anh

    Điều khiến nhiều người nuối tiếc khi còn trẻ...

    13:48 22/3/2026 13:48 22/3/2026

    0

    Từ bỏ ước mơ, để vụt mất cơ hội là điều khiến nhiều người tiếc nuối. Muốn thành công, chúng ta phải vượt qua vô vàn thử thách, nhiều lúc mệt mỏi và muốn buông xuôi.

    Ba Nguyen Thi Binh ra mat sach ve Hiep dinh Paris hinh anh

    Bà Nguyễn Thị Bình ra mắt sách về Hiệp định Paris

    57 phút trước 13:36 23/3/2026

    0

    "Hiệp định Paris - Thắng lợi của ý chí độc lập, tự chủ và chính nghĩa Việt Nam" là hồi ức và chiêm nghiệm của nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình về cột mốc lịch sử của đất nước.

    Chan ly cua triet hoc phuong Dong hinh anh

    Chân lý của triết học phương Đông

    1 giờ trước 13:15 23/3/2026

    0

    Trong tầng bình lưu của vô thức, không còn cơn giông bão nào nữa, bởi ở đó không có gì được phân biệt đủ để tạo ra căng thẳng hay xung đột. Những điều ấy chỉ thuộc về bề mặt của thực tại mà ta đang sống thôi.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý