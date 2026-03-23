Điều tệ hơn thất bại

Tệ hơn thất bại chính là buông xuôi. Muốn hiện thực hóa ước mơ, bạn phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Có thể nhiều lần thất bại sẽ đến trước thành công, đừng vì thế mà buông bỏ hy vọng.

Buông xuông và từ bỏ ước mơ còn tệ hơn thất bại. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Love alarm.

Tôi phải mất mười ba năm làm việc để gầy dựng công ty như ngày hôm nay và không năm nào trong số đó là phí hoài hay kém quan trọng. Tôi mất mười ba năm thu nhặt kiến thức cùng trải nghiệm để viết nên chương sách này. Tôi cần thất bại trong những lần nói chuyện trước công chúng, cần mắc nhiều lỗi hết lần này đến lần khác để học cách làm tốt hơn.

Tôi cần phải viết những bản thảo tệ hại chưa bao giờ hoàn thành, và một bản thảo không ai muốn mua. Tôi cần nỗ lực tìm đường vào ngành xuất bản và mất vài năm để được nhiều người biết đến trước khi có cơ hội được đề nghị viết một cuốn sách.

Tôi cần trải qua những khó khăn cá nhân, những lần ngã lòng thất chí, cả những lần bị từ chối. Tất cả để tôi có thể ở đây và nói với bạn: “Giấc mơ của bạn đáng để bạn chiến đấu cho nó, và dù không kiểm soát được những gì cuộc sống ném vào bạn, bạn có thể kiểm soát được cuộc chiến”.

Lý do cuối cùng để mọi người từ bỏ ước mơ của họ là gì?

Những tổn thương xảy ra trên bước đường của bạn. Thảm họa như thiên tai, hỏa hoạn,... là một cái cớ to lớn. Ly hôn hoặc bệnh tật hoặc điều gì đó tệ hơn nữa có thể xảy đến với bạn, hoặc đôi khi chính những điều tủn mủn trong cuộc sống cứ thế nhấn chìm mục tiêu của bạn.

Khi chọn từ bỏ, một phần nào đó trong ta có thể thở phào tự nhủ: “Rồi, không ai có thể trông mong gì khác ở mình nữa, mình còn đứng vững được như vầy đã là một phép lạ rồi”.

Hãy để tôi dành ra đôi phút nói với những bạn đang đối mặt hoặc cố vượt qua những đau đớn: Bạn ngồi đây là một điều kỳ diệu. Bạn đang làm hết mình để chiến đấu vượt qua nó. Bạn là một chiến binh mạnh mẽ vì bạn vẫn ở đây sau bao nhiêu thử thách, nhưng giờ thì bạn không dám sử dụng nguồn sức mạnh bạn đã rất vất vả mới có được sao?

Đó là những câu chuyện quan trọng nhất mà tôi muốn chia sẻ.

Khi có tiếng nói bảo với bạn rằng “quá tốn thời gian”, bạn quá “mập, già, mệt mỏi, yếu đuối” cho điều nào đó, hay tổn thương của bạn quá to lớn,... bạn biết chúng đang thật sự thì thầm điều gì trong tai bạn không?

Từ bỏ.

Bạn đã sẵn sợ hãi, bạn đã sẵn nghi ngờ bản thân, và khi ai đó hay điều gì đó đến và nói ra chính xác điều bạn đang vương vấn, bạn nghĩ Ừ, đó cũng là những gì mình nghĩ. Mình từ bỏ.

Hãy nhìn lại những ước mơ bạn đã viết ra trên giấy khi bắt đầu chương này. Và giờ hãy nghe tôi:

Bạn không được phép từ bỏ!

Xin lỗi, tôi sẽ không chấp nhận cho bạn từ bỏ! Xin lỗi, tôi sẽ lấy đi uy lực của những người hay những hoàn cảnh đang khống chế ý chí của bạn.

Bạn nghĩ chuyện không dễ như thế? Tất nhiên là dễ. Tất cả cũng chỉ là cách nhìn thôi mà, phải không? Trong góc nhìn của bạn, điều đang kìm giữ bạn là thứ gì đó to lớn, tệ hại và đáng sợ, nhưng bạn biết không, những chướng ngại này chỉ có thực đối với những ai tin chúng mà thôi.

Tất cả đang nằm trong tay bạn. Mọi thứ xảy ra hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Có điều này khá là khó nuốt, nhưng tôi vẫn sẽ nói với bạn ngay bây giờ: Không ai bận tâm về ước mơ của bạn nhiều như bạn cả. Không bao giờ có.