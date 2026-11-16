Học bổng GrabScholar tiếp sức nữ sinh nuôi ước mơ đưa AI vào giáo dục

Có gia đình làm điểm tựa và học bổng GrabScholar tiếp sức, Minh Anh theo học Công nghệ giáo dục, ấp ủ kết hợp sư phạm và công nghệ để học sinh có trải nghiệm học tập tốt hơn.

Chiếc nệm và đôi gối mới là món quà chú Lâm Thanh Lạc chuẩn bị trước ngày con gái từ Gia Lai (Bình Định cũ) vào TP.HCM nhập học. Bốn năm nay, chú làm đối tác tài xế Grab ở thành phố, còn con gái ở lại quê cùng mẹ, mỗi năm hai ba con chỉ gặp nhau 1-2 lần. Bởi vậy, người ba tranh thủ dọn dẹp căn phòng trọ nhỏ, sắp xếp mọi thứ tươm tất để đón con. Với Lâm Trần Minh Anh, sự chu đáo của ba thay cho bao lời muốn nói sau những tháng ngày xa cách.

“Ba hiếm khi nói lời yêu thương, nhưng mọi sự quan tâm đều gói trọn trong những việc ba làm cho mình. Nhìn căn phòng ba chuẩn bị sẵn, mình thấy bản thân được nâng niu như nàng công chúa”, nữ sinh 18 tuổi bộc bạch.

Từ đam mê soạn giáo án đến giấc mơ đưa công nghệ AI vào lớp học

Từ năm lớp 8, Minh Anh đã thích soạn giáo án, tự nghĩ ra lối giảng bài dễ hiểu và nuôi mơ ước đứng trên bục giảng. Suốt nhiều năm, cô học trò trường THPT số 1 An Nhơn xem Sư phạm Hóa là đích đến sau khi tốt nghiệp phổ thông.

Thế nhưng, cánh cửa mới hé mở vào năm lớp 11, khi Minh Anh biết đến ngành Công nghệ giáo dục (EdTech) tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Ngành học kết hợp giáo dục với công nghệ khiến Minh Anh nhận ra giấc mơ đứng lớp còn rộng mở hơn, khi đồng thời có thể soạn thảo bài giảng số sinh động và tạo ra sản phẩm công nghệ hỗ trợ học sinh học tập hiệu quả.

“Mình tin rằng bản thân vẫn có thể theo đuổi tình yêu giáo dục theo hướng khác. Mình đặc biệt quan tâm đến trí tuệ nhân tạo (AI) và muốn nghiên cứu sản phẩm giúp thầy cô giảng dạy hiệu quả hơn, học sinh có thêm cách tiếp cận kiến thức phù hợp”, Minh Anh chia sẻ.

Lâm Trần Minh Anh theo học ngành Công nghệ giáo dục của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Đủ tự tin sau khi tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp của chuyên ngành Công nghệ giáo dục, Minh Anh mới bày tỏ nguyện vọng với gia đình. Ban đầu, ba mẹ có phần lo con gái bốc đồng khi gác lại dự định sư phạm để rẽ sang một ngành hoàn toàn mới. Sau khi Minh Anh kiên nhẫn giải thích cặn kẽ, ba mẹ hoàn toàn thấu hiểu và hết lòng ủng hộ.

Với chú Lạc, điều quan trọng là con được theo đuổi điều mình yêu thích, bởi khi đam mê công việc, con gái sẽ có niềm vui và động lực. “Minh Anh có nhiều năng lượng tích cực nên tôi gần như không cần động viên, chỉ nhắc con phân bổ thời gian hợp lý và giữ gìn sức khỏe”, chú Lạc tâm sự.

Minh Anh cùng ba tại buổi lễ trao học bổng GrabScholar 2026.

Niềm tin của gia đình càng thêm vững khi Minh Anh chứng minh được năng lực của mình. Năm lớp 12, từ chính trải nghiệm bị kẻ gian giả làm người thân lừa tiền qua mạng, nữ sinh thực hiện đề tài “Phòng chống lừa đảo công nghệ cao trong kỷ nguyên số 4.0 dành cho học sinh trường THPT số 1 An Nhơn”, giúp bản thân và bạn bè thận trọng hơn trước chiêu trò trên mạng. “Chỉ cần thiếu kiến thức và kỹ năng nhận diện, bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân”, Minh Anh nói. Đề tài mang về giải Ba cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2026, giúp em thêm tin vào con đường kết hợp công nghệ với giáo dục.

Minh Anh tự tin theo đuổi ngành học kết hợp công nghệ và giáo dục.

Điều từng ấp ủ nay đã thành sự thật

Khi Minh Anh chuẩn bị vào đại học, chú Lạc biết đến GrabScholar 2026 qua ứng dụng Grab Driver. Chú tìm hiểu chương trình, trao đổi với con về điều kiện ứng tuyển và cùng con chuẩn bị giấy tờ.

Minh Anh biết đến chương trình học bổng GrabScholar 2026 qua lời giới thiệu của ba.

Hồ sơ ứng tuyển yêu cầu bài luận về mục tiêu học tập, phát triển bản thân trong 3-5 năm tới. “Đề bài như trúng tủ, vì mình vốn quen lên kế hoạch cho tương lai từ khá sớm. Mình biết bản thân muốn tiến xa hơn tấm bằng cử nhân, tiếp tục học cao học và nếu có cơ hội, sẽ làm giảng viên đại học”, Minh Anh thổ lộ.

Sau vòng hồ sơ, Minh Anh bước vào buổi phỏng vấn với tâm trạng hồi hộp. Sự gần gũi của hội đồng giúp nữ sinh thoải mái bộc bạch niềm yêu thích giáo dục.

Minh Anh tự hào khi nhận học bổng toàn phần GrabScholar 2026.

Khoảng 19h một buổi tối cuối tháng 9, khi ngồi học bài, Minh Anh nhận thư điện tử thông báo kết quả là 1 trong 6 sinh viên nhận học bổng toàn phần của GrabScholar 2026. Hồi tưởng khoảnh khắc hạnh phúc đó, Minh Anh kể: “Mình vừa mừng vừa run, sợ nhìn nhầm nên phải kiểm tra lại mấy lần. Đến khi biết chắc là thật, mình vui đến mức hét lên rồi báo ngay cho ba”.

Nhận tin từ con gái, chú Lạc vốn điềm đạm cũng khó giấu sự xúc động. “Tôi có cảm giác như cha con tôi vừa chạm tay vào điều ước từng ấp ủ, giờ đã thành sự thật”, chú tâm sự, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Grab, VietHope và ban tổ chức vì đã trao cơ hội dành cho con gái mình.

Suất học bổng toàn phần hỗ trợ Minh Anh trang trải toàn bộ học phí 4 năm đại học cùng khoản sinh hoạt phí 3,45 triệu đồng mỗi tháng, trong 10 tháng mỗi năm, kèm chương trình phát triển thế hệ trẻ Summit kéo dài 7 ngày và cố vấn nghề nghiệp 1:1 do VietHope triển khai. Gia đình nhẹ gánh chi phí, còn Minh Anh có thêm thời gian học sâu về AI, ngoại ngữ và thử sức với dự án thực tế. Ngày 17/10, Minh Anh cùng 5 tân sinh viên khác nhận học bổng tại trụ sở Grab ở TP.HCM.

Nhắc đến con gái, chú Lạc mong Minh Anh luôn “chân cứng đá mềm”, giữ niềm yêu thích học hỏi và dùng kiến thức để đóng góp cho cộng đồng. Còn Minh Anh cũng dành lời tri ân chân thành gửi đến ba mẹ: “Con cảm ơn ba mẹ đã luôn tin tưởng và ủng hộ mọi quyết định của con. Cảm ơn ba âm thầm yêu thương, chăm sóc con. Nhìn ba tất bật mỗi ngày, con tự nhủ phải học thật giỏi, sống tự lập để ba mẹ yên lòng. Con thương ba mẹ nhiều lắm”.

Học bổng toàn phần tiếp sức chặng đường mới cho cô tân sinh viên.

Câu chuyện của Minh Anh là minh chứng sống động cho thông điệp “Mở lối tương lai em” của GrabScholar 2026. Bước sang năm thứ hai tại Việt Nam, GrabScholar đã trao hơn 600 suất học bổng và hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm con em đối tác tài xế, nhà hàng và thương nhân của Grab. Năm nay, chương trình đã trao 6 suất học bổng đại học toàn phần và 300 suất hỗ trợ học tập trị giá 1 triệu đồng mỗi suất, với sự hỗ trợ của Quỹ Grab vì cộng đồng (GrabForGood) và sự phối hợp của VietHope - doanh nghiệp xã hội về giáo dục.